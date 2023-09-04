Аналітики припускають, що ймовірно друга лінія оборони ворога може бути менш складною порівняно з першою, й Сили оборони зможуть пройти її швидше. Однак військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що не варто тішитися такими ілюзіями та покладатися на слабкість оборонної системи загарбників.

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Мають намір рухатись до Токмака

За даними командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського окупанти зосередили увагу на укріпленні першої лінії оборони. Ця ділянка була більш щільно замінована. А решту зусиль ворог використав для облаштування двох наступних ліній оборони.

Зараз маємо повідомлення, що українські сили пройшли першу лінію оборони та прорубали проходи в мінних полях. І росіяни зараз почали мінувати наступні дві лінії оборони,

– зазначив військовий оглядач.

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А тому сподіватися, що ми пройдемо другу та третю лінії укріплень дуже швидко, не варто.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі. "Хоча, за інформацією українських бійців, які займаються прориванням другої лінії, мінування її та наступних шарів оборони трохи слабше. А тому є надія, що вдасться пройти їх швидше – ближче до Токмака та далі до моря", – пояснив Денис Попович.

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