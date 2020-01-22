Ситуация на Донбассе: боевики били из запрещенного оружия

22 января пророссийские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

О текущей ситуации на Донбассе информирует прессслужба штаба ООС.

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Вооруженные формирования РФ 20 января 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов,

– говорится в сообщении.

Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 2 обстрела:

неподалеку Красногоровки – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще 1 раз боевики обстреляли Зайцевоо, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала