Ситуація на Донбасі: бойовики гатили із забороненої зброї

22 січня проросійські бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Про поточну ситуацію на Донбасі інформує пресслужба штабу ООС.

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Збройні формування РФ 20 січня 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів,

– йдеться в повідомленні.

Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 2 обстріли:

неподалік Красногорівки – зі стрілецької зброї;

поруч з Водяним – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще 1 раз бойовики обстріляли Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу