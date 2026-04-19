Россияне усилили давление на Купянском направлении: Трегубов рассказал о ситуации в городе
Российские военные усилили давление на Купянском направлении. Оккупанты пытаются атаковать с северной и восточной сторон.
Несмотря на активность врага, оккупантам все равно ничего не удается. Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов во время эфира телемарафона.
Как россияне пытаются прорвать украинскую оборону?
Трегубов заявил, что любые попытки российских военных дойти до города заканчиваются провалом. По его словам, наибольшее давление сейчас на восточной стороне.
Относительно Купянска они (россияне – 24 Канал) опять таки где-то воскресли, почувствовали в себе силу и хотят еще раз заявить о том, что они якобы взяли контроль над городом,
– отметил Трегубов.
Он отметил, что россияне до сих пор не отказались наступать. По словам Трегубова, несмотря на то, что количество вражеских штурмов на фронте уменьшилось, оккупанты все равно продолжат вести боевые действия, а их перерыв – временный.
Трегубов отметил, что в генеральном штабе России до сих пор ориентируются и хотят полностью захватить территорию Донбасса и активизироваться на других направлениях.
Что известно о ситуации на Купянском направлении?
Россияне в четвертый раз хотят зайти в Купянск. Враг пытается создать так называемые "клещи". Именно поэтому оккупанты в основном сосредотачивают свои усилия в районе сел Песчаное и Петропавловка.
В ISW заявили, что Украинские военные продвинулись на Купянском, Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, а российские войска не достигли успехов ни на одном из них.
Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 каналу, что Россия готовится к более масштабным атакам, концентрируя силы, и может попытаться осуществить их через несколько недель. У Купянска россияне активно наступают, пытаясь создать логистическую базу.