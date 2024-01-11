Гринкевичу не сообщали подозрение по делу о товарах для ВСУ, – ДБР

Игорь Гринкевич на сегодняшний день не имеет статуса подозреваемого по делу о поставках товаров для Вооруженных Сил Украины. Впрочем, советница по коммуникации ДБР Татьяна Сапьян рассказала, что в ближайшее время это может измениться.

Ранее в ДБР заявили, что проверят должностных лиц Минобороны на причастность к сделкам львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

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Гринкевичу не сообщали подозрение

Советница отметила, что то, что статус подозреваемого у Гринкевича сейчас нет, не означает того, что его не будет в дальнейшем.

Это не означает, что мы не услышим о статусе подозреваемого в ближайшие дни. Написать в соцсетях гораздо проще, чем юридически доказать, что человек подозревается в том или ином преступлении,

– подчеркнула Сапьян.

Скандал с Гринкевичами: последние новости

10 января стало известно, что строительная фирма Гринкевичей ООО "Строительный альянс монтажпроект", которая поставляла одежду Министерству обороны до 2023 года, была зарегистрирована в Житомире. За время своей деятельности она выиграла в Житомирской области около двух десятков тендеров на общую сумму 210 миллионов гривен. Руководителем фирмы есть сын бизнесмена – Роман Гринкевич. В течение всего времени своей деятельности ООО "Строительный альянс монтажпроект" на государственных закупках заключила договоры более чем на 491 миллион гривен.

11 января жена скандального львовского бизнесмена, подозреваемого в хищении на закупках для ВСУ, уволилась из "Львовской политехники". Профессор Светлана Гринкевич написала заявление по собственному желанию. Этому предшествовало объявление студентов о пикете, который должен был состояться в пятницу, 12 января, у главного корпуса.

В то же время, на скандал отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что люди не хотят видеть только задержание коррупционеров. Необходимо накладывать все аресты, зафиксировать в СИЗО, быстро рассматривать дела и давать этим лицам максимальные сроки заключения. Тогда это будет справедливо.