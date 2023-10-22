Танцы под "Калинку-малинку": в кафе в Кировоградской области гости прыгали под российскую музыку
Источник:Суспільне
В Кировоградской области посетители одного из кафе-баров развлекались под российскую песню. Полиция уже принялась за расследование этого инцидента.
Летом 2023 года Верховная Рада запретила публичное использование российских песен. Впрочем, это не помешало гостям одного из кафе-баров Александрии танцевать под "Калинку-малинку".
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Правоохранители изучают инцидент
В сеть попало видео, на котором посетители бара развлекаются под российскую песню, несмотря на то, что Украина уже почти второй год противостоит российскому агрессору.
В заведении Кировоградской области звучала российская музыка: видео Суспільне
На опубликованные кадры обратила внимание полиция. Там заявили, что по факту публичной трансляции русскоязычного контента уже приступили к проверке.
"Калинку" вроде бы заказал военный
В самом заведении журналистам рассказали, что, мол, "Калинку" у диджея заказал военнослужащий, стремившийся таким образом поздравить своего брата, у которого был день рождения. По словам администратора кафе, диджей не хотел отказывать защитнику, а потому удовлетворил его просьбу. Услышав, что раздается российская песня, говорит администратор, он приказал ее выключить и переговорил с диджеем, чтобы такого больше не повторилось. По его словам, в заведении используются только украинские и зарубежные песни.
С началом войны в Украине случилось немало скандалов из-за российских песен: что известно
- На Киевщине в одном из кафе женщина и мужчина пели песню Лепса. Это возмутило одну из посетительниц. Когда девушка сделала замечание, ее просто вытолкали из заведения.
- В сеть попало видео, на котором молодые люди грубо разговаривают с военным, упрекнувшим их за громкое прослушивание российской музыки.
- В Киевской области за такое же замечание мужчина набросился на военную с кулаками.
- Тем временем в Одессе продавщица громко слушала русскую песню и поэтому вступила в конфликт с посетительницей магазина.
- В Хмельницкой области молодой человек избил 64-летнего прохожего, который попросил выключить российскую музыку, которую тот громко слушал в автомобиле своего товарища.