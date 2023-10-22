Танцы под "Калинку-малинку": в кафе в Кировоградской области гости прыгали под российскую музыку

В Кировоградской области посетители одного из кафе-баров развлекались под российскую песню. Полиция уже принялась за расследование этого инцидента.

Летом 2023 года Верховная Рада запретила публичное использование российских песен. Впрочем, это не помешало гостям одного из кафе-баров Александрии танцевать под "Калинку-малинку".

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Правоохранители изучают инцидент

В сеть попало видео, на котором посетители бара развлекаются под российскую песню, несмотря на то, что Украина уже почти второй год противостоит российскому агрессору.

В заведении Кировоградской области звучала российская музыка: видео Суспільне

На опубликованные кадры обратила внимание полиция. Там заявили, что по факту публичной трансляции русскоязычного контента уже приступили к проверке.

"Калинку" вроде бы заказал военный

В самом заведении журналистам рассказали, что, мол, "Калинку" у диджея заказал военнослужащий, стремившийся таким образом поздравить своего брата, у которого был день рождения. По словам администратора кафе, диджей не хотел отказывать защитнику, а потому удовлетворил его просьбу. Услышав, что раздается российская песня, говорит администратор, он приказал ее выключить и переговорил с диджеем, чтобы такого больше не повторилось. По его словам, в заведении используются только украинские и зарубежные песни.

С началом войны в Украине случилось немало скандалов из-за российских песен: что известно