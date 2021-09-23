Скандал мирового масштаба из-за субмарины: Джонсон посоветовал Франции "взять себя в руки"

США, Австралия и Великобритания создали новый оборонительный союз AUKUS. В результате с Францией разорвали многомиллиардную сделку на строительство подводных лодок. Британский премьер Борис Джонсон призвал официальный Париж оставить все в покое.

Такой резкий комментарий глава правительства дал британским СМИ. Джонсон не сказал конкретно, что речь идет о Франции, он использовал фразу "некоторые наши дорогие друзья".

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"Дорогим друзьям" надо взять себя в руки, – Джонсон

Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что пришло время для некоторых наших дорогих друзей взять себя в руки и оставить меня в покое относительно всего этого,

– отметил Джонсон.

Британский премьер уверен, что AUKUS – объединение трех союзников-единомышленников и это будет способствовать укреплению связей между США, Австралией и Британией.

Главы МИД стран, несмотря на планы, не встретились на Генассамблее ООН

Отметим, что министры иностранных дел Франции, Великобритании и США должны были встретиться во время Генассамблеи ООН. Однако представитель Франции от этой встречи отказался. Из-за скандала ранее отменили совместный саммит Франции и Великобритании.

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Что известно о скандале с подводными лодками