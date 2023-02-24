Жданов объяснил, почему "Ашан" попал в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны. Война не стала помехой компании сотрудничать с Россией.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Каждый год компания "Ашан" платит огромные налоги в российский бюджет.

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Жданов заметил, что компания "Ашан" отказалась выходить с российского рынка и продолжает активно развивать там свой бизнес.

"Ашан" работает в России

Только в 2020 году "Ашан" уплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 477 тысяч автоматов АК-74.

Я еще удивляюсь, почему не дошли до компании "Метро". Она тоже в России продолжает свою деятельность. Кстати, в новогодние праздники компания "Метро" вела прямо-таки агрессивную рекламу на российском телевидении, для того чтобы граждане оформляли карты на скидки и приходили к ним не распродажи новогодних товаров.

– добавил Жданов.

Он подчеркнул, что "Метро" тоже следует добавить в санкционный список, или заставить уйти с российского рынка.

Бренды Nestle, Metro, Auchan, Philips, Siemens, Avon, Ahmad Tea, Mondelēz International (шоколад Milka, шоколад Toblerone, печенье Belvita) и многие другие до сих пор не вышли с российского рынка и продолжают платить налоги в бюджет страны-агрессорки.

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