Для разрыва должны быть основания: договоры с Гринкевичами проверяют "под микроскопом"

Министерство обороны должно иметь законные основания для разрыва договоров с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. В настоящее время ведомство "под микроскопом" проверяет все детали контракта.

Накануне замминистра обороны Виталий Половенко отметил, что структура приняла решение расторгнуть контракты. Однако важно, чтобы процедура проходила по закону.

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Расторжение договора

Спикер Минобороны Илларион Павлюк отметил, что для расторжения контракта с Гринкевичами должны быть законные основания.

Мы живем в правовом государстве, поэтому сейчас, скажем так, это соглашение под микроскопом, то есть мы чрезвычайно внимательно изучаем все детали, если будут выявлены малейшие нарушения, то, конечно, если будут основания для разрыва контракта, он будет расторгнут,

– сообщил спикер.

На данный момент речь идет об одном контракте – на поставку пищевых продуктов для Вооруженных Сил. По этому соглашению, по состоянию на данный момент, неизвестно ни о каких нарушениях. Несмотря на нулевую терпимость, министерство должно соблюдать закон. Павлюк добавил, что контракты не расторгаются просто так.

Скандал вокруг семьи Гринкевичей

29 декабря львовский предприниматель Игорь Гринкевич пытался подкупить одного из руководителей ДБР, предлагая ему взятка в размере 500 тысяч долларов. Несколько месяцев назад правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в коррупции относительно закупок одежды и белья для военнослужащих. К тому времени 23 тендера уже были выиграны компаниями, связанными с указанным бизнесменом из Львова.

Следствие установило, что компании Гринкевича выиграли тендеры на поставку одежды, хотя их профилем было строительство. То есть не было никаких надлежащих производственных, складских и других мощностей, необходимых для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.

Журналисты утверждают, что компании Игоря Гринкевича получали деньги от Министерства обороны, но не поставляли одежду. Они использовали фальшивые документы о передаче товара с правом "довезения", когда одежда будет готова. Из полученных 1,54 миллиарда гривен почти 1 миллиард был израсходован на покупку роскошной недвижимости (квартир, домов, офисных центров) и автомобилей для членов семьи.