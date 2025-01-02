Скандал с бригадой "Анна Киевская": какова реакция Франции

Бойцов 155 бригады "Анна Киевская" готовили во Франции, они были вооружены тяжелой техникой. Но после возвращения попали в скандал. Журналисты попросили французскую сторону о комментарии.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". ГБР уже возбудило два дела по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

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Что говорят во Франции о скандале вокруг 155 бригады

Министерство обороны страны сообщило: во втором полугодии 2024 года Франция подготовила и оборудовала для общевойскового боя украинскую бригаду численностью почти 2000 человек. Бойцы учились на французской технике, которая изначально была предназначена для Украины. Именно с этими машинами военные вернулись домой после завершения учений.

Это полная модель обучения, которую пока реализовала только Франция и которую высоко оценил украинский партнер,

– заявили там.

Впрочем, собственно скандал с бригадой французское минобороны не прокомментировало. Как и то, следят ли они за развитием ситуации и запрашивали ли дополнительную информацию у украинской стороны, кроме обнародованной в СМИ.

Французское минобороны ответило, что за отбор военных отвечала украинская сторона. Киев формировал 155 бригаду и руководил процессами. И определял условия развертывания бригады на территории Украины.

В Елисейском дворце журналистам комментарий не дали, посоветовав обращаться в министерство обороны Франции.

В чем суть скандала со 155 бригадой

Ответ минобороны Франции касается техники потому, что есть обвинения в недостаточной укомплектованности бригады. Журналист Юрий Бутусов написал о том, что у бригады не было ни одного дрона и средств РЭБ. Поэтому танки Leopard и бронемашины VAB были поражены российскими дронами. А минометчики и артиллеристы, хотя и получили САУ CAESAR, не успели пройти полноценный курс стрельб.

К тому же 120-миллиметровые минометные мины украинского производства оказались бракованными. Необученных людей, по данным журналиста, бросили под Покровск. Также Бутусов сообщил о случаях массового дезертирства среди бойцов – в том числе во Франции. И об управленческом хаосе.

Forbes привел такие данные: номинально в штате 155 бригады должно было быть более 5800 военных. Таким образом, она стала бы одной из крупнейших в ВСУ. Но около 1700 бойцов ушли в СОЧ.

2 января Рустем Умеров анонсировал проверки в командовании Сухопутных войск ВСУ. По результатам обещают реформу в системе управления и кадровой политики.