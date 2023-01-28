Вспомните сало по 3 гривны, – политолог прокомментировал скандал с Тищенко
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко попал в скандал в Таиланде, где он будто бы не отдыхал, а титанически работал. Но от Коли "Котлета", есть у него такое прозвище, другого ждать было нельзя.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валерий Клочок. За позорное поведение Тищенко исключили из фракции "Слуга народа".
Важно Тищенко прокомментировал скандал с Таиландом и пожаловался на "грязные технологии"
От Коли "Котлеты" другого не ждали
Клочок рассказал, что от Коли "Котлеты" и не нужно было ожидать другого. Он в свое время покупал сало по 3 гривны на Бессарабском рынке. Это едва ли не самый дорогой рынок в Украине, и не каждый киевлянин там может скупиться даже.
Я просто хотел сказать о другом. Очень прошу, когда формируются списки депутатов, руководители партий, обращайте внимание, не включайте туда таких личностей, как Николай Тищенко, которые очень далеки от понимания процессов государства,
– отметил политолог.
Он добавил, что такое поведение было бы и до войны, и во время войны оно не могло бы измениться, потому что, возможно, Тищенко и есть большой патриот в душе, но рассказывать, что в трусах под пальмами в Таиланде он делает титаническую работу и ему там тяжело без семьи – это недопустимо.
Клочок прокомментировал скандал с Тищенко: смотрите видео
Тищенко – это представитель власти
По словам политолога, Тищенко – представитель государства, представитель власти, фактически его лицо. Он нас украинцев показал не с лучшей стороны. Еще пытался обмануть. Он что там в Таиланде танки покупает? Украинцы умны, они все понимают, что происходит.
"Больше всего в этой ситуации меня поражает уровень влияния Тищенко на органы государственной власти, потому что когда на сайте посольства публикуется официальный анонс об этой встрече, у меня вопрос к украинскому посольству там: "Друзья, вы что пьете и что курите с Тищенко, когда вы это публикуете?", - заметил Клочок.
Как он отметил, Тищенко даже из своих однопартийцев пытался сделать дураков, будто он тяжело работает в Таиланде. Это плохо. Это указывает, что внутри партии нет единства, нет команды.
Скандал с Николаем Тищенко: коротко
- "Слуга народа" Николай Тищенко поехал в Таиланд, чтобы организовать встречу с представителями украинской общины. Перед этим СНБО запретил выезд чиновников за границу.
- Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после скандала. Об исключении стало известно 26 января, а за несколько часов до этого на сайте посольства Украины в Таиланде написали о встрече с народным депутатом Украины Николаем Тищенко.
- Сеть бурно отреагировала на очередной скандал, в который попал депутат. В Центре противодействия коррупции пошутили, что депутат Николай Тищенко вырвался из закарпатского котла и проводит встречу с избирателями в Таиланде.