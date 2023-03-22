Лиза против Любы: СМИ наведались во двор Ивано-Франковска, где произошел скандал со скакалкой

Несколько дней назад сеть взбудоражило видео девушки Лизы, которая на телефон снимала свои тренировки на скакалке. Однако обсуждение вызвали не какие-то сверхтяжелые упражнения, а конфликт, возникший из-за недовольства женщины за кадром.

Пожилую женщину, которая пришла после начала тренировки посидеть на скамейке, очень раздражали прыжки молодой девушки. Она решила грубо попросить убраться ее прочь. Случилось это вблизи одного из домов в Ивано-Франковске, где живут и студентка Лиза, и старшая женщина Люба.

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Конфликт из-за скакалки

И 19-летняя девушка, и женщина живут в одной многоэтажке. Отстаивать пространство во дворе им пришлось, в частности, потому, что у подъезда студентки прыгать было негде, а на стадион школы она не могла пойти, потому что ее не посещала и не знала, где есть школы поблизости. А на углу между домами, по словам жителей, как правило, люди употребляют алкоголь.

Во время спора женщина позволила себе оскорблять студентку, не очень подбирая слова, ведь хотела, чтобы из-за своего возраста оппонентка послушалась и молча ушла. В частности, Лизу она обозвала и "соплячкой невоспитанной", и "де**мом паршивым". Неудивительно, что за такое поведение пользователи сети возмутились и стали поддерживать Лизу.

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Местные рассказали, что конфликт помог исчерпать мужчина, который гулял с маленьким ребенком рядом. Он вступился за молодую девушку и объяснил пожилой женщине, что пересесть должна была именно она.

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Стоит отметить, что двор располагается вблизи панельного дома с советской планировкой и там действительно мало места для отдыха. У самых подъездов этой многоэтажки скамеек нет.



Двор, где произошел конфликт / Лиля Хомышин

Что известно об участницах спора

После этого конфликта в сети поднялась новая волна обсуждений по поводу конфликта поколений, а во двор начали приходить иванофранковцы, чтобы специально попрыгать на скакалке и поддержать девушку. Во двор пришли и журналисты.

Им удалось узнать, что девушка с видео переехала в Ивано-Франковск недавно, поэтому мало кто ее знает. Выяснилось, что она временно переехала из Донбасса после начала полномасштабной войны и дистанционно учится на втором курсе харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Именно преподавателю она записывала видео своих тренировок по прыжкам на скакалке, и для выполнения задания ей требовалось всего 10 минут. Однако после начала тренировок рядом на скамью сели старшие женщины, разговору которым, очевидно, и помешали прыжки.

Госпожу Любу во дворе знают хорошо и называют неконфликтной женщиной. По словам соседей, раньше она постоянно жила в Ивано-Франковске, но сейчас чаще бывает в деревне и в город приезжает редко.

Она такая хорошая женщина. Она не скандальная. Просто, очевидно, произошел конфликт и никто не хотел уступить,

– рассказала одна из соседок.

Они удивляются грубым замечаниям пенсионерки и называют это ее ошибкой. Ведь во дворе и так шумно, там постоянно шумят дети.

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Отметим, что еще большую огласку конфликт получил после информации, что якобы девочку раскритиковали в ее учебном заведении и приказали удалить видео. Но информацию опровергли в местном департаменте образования. По словам самой Лизы, в университете ее поддерживают, никакого конфликта нет.

Следует отметить, что ни жители двора в Ивано-Франковске, ни Лиза и ее мама не связывают конфликт с тем, что девушка родом из Донбасса.

Девушка сумела за себя постоять

Комментарий по поводу конфликта дала и мама студентки Оксана Ивановна, которая убеждена, что дочь просто сумела за себя постоять. Она подчеркнула, что всю жизнь воспитывала Лизу так, чтобы она за себя умела стоять. А еще подчеркнула, что ребенок не перешел на личности и общался вежливо.

Она выглядит моложе своего возраста, поэтому мы ее учили отстаивать свое мнение и отношение к жизни,

– рассказала Оксана Ивановна.

Сама же студентка подчеркнула, что предварительно ходила в соседний двор, однако там играли малыши. Чтобы не задеть детей, она решила продолжить тренировки в своем дворе. Однако если бы пенсионерка вела себя вежливо, то готова была бы уступить.

Если бы меня попросили нормально, со словами "извините", "пожалуйста" и все такое, я бы согласилась пойти в другое место,

– сказала она.

Психологи говорят, что между девочкой и пожилой женщиной произошел не только конфликт поколений, повлияло и упрямство одной и другой, желание отстаивать свои права и свободы, неумение контактировать с молодыми и много непроработанных болей с последующим выбросом на первую встречную.

По мнению психолога Прикарпатья Натальи Федорук, конфликты – это нормальное явление среди людей. Однако они из фазы зарождения должны переходить в фазу решения, на которое согласились бы две стороны, а не агрессии. Детская психологиня Светлана Ройз в своем фейсбуке указала, что девочка не поддалась авторитаризму старших.

"Когда я смотрела видео с девушкой со скакалкой, я себя спрашивала – чтобы я сделала на ее месте. Наверное, я бы пошла на стадион или домой. А потом грызла бы себя, вместе с психологом изучала бы, что такое ретрофлексия. И чувствовала бы себя ущербной. Задавленной авторитарностью других. Девочка Лиза не позволила заставить чувствовать себя так, как к ней относилась женщина. Я хочу, чтобы девушку не смогли задавить. Чтобы она продолжала чувствовать силу", – написала Светлана Ройз.