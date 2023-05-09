Шмигаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок

В повестке дня заседания правительства 9 мая были важные решения в сфере повышения прозрачности закупок. На время действия военного положения их разделят на 2 группы.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство продолжает менять подходы к закупке оборонной продукции, чтобы найти правильный баланс между ограничениями военного времени и открытостью для общественности.

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Состоятся очередные изменения в правилах оборонных закупок

Шмыгаль рассказал, что оборонные закупки на время военного положения разделят на две группы:

Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.

Вторая группа – это, например, пищевые продукты для нашей армии.

Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок,

– отметил премьер-министр.

Глава правительства подытожил, что также в электронной системе будут обнародовать отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы.

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Что этому предшествовало