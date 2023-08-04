Продолжается отбор, – у Зеленского прокомментировали отправку военкомов на фронт
Давид Арахамия отреагировал на недавний ряд скандалов с военкомами в Украине. Он поделился подробностями инициативы Владимира Зеленского, касающейся раненых воинов ВСУ, военкоматов и других учреждений.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал предложение Владимира Зеленского отправлять скандальных военкомов на фронт, чтобы они могли заменить раненых воинов ВСУ. Своими мыслями по этому поводу и подробностями он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Арахамия заявил, что над инициативой президента уже работают. Он сообщил о создании соответствующей рабочей группы, которая сейчас производит отбор кандидатов.
Глава фракции "Слуга народа" упомянул о тех раненых военнослужащих, которых ВЛК признала временно непригодными на 6 – 12 месяцев. По его словам, на Ставке украинский лидер предложил их трудоустроить внутри разных ведомств. Речь идет о ВСУ, МВД, СБУ, Нацгвардии.
Надо им (раненым военным на реабилитации – 24 Канал) где-то в тылу давать рабочее место, чтобы они в канцелярии работали или в военкоматах. Будем надеяться, что люди, прошедшие через этот ад, не будут уподобляться поведению одесского военкомата и брать деньги за то, чтобы "откосить" от армии,
– заметил он.
По его словам, есть надежда, что подобная стратегия сработает. Ведь эти люди служили, как сейчас служат их побратимы.
Как именно будет проходить отбор
Арахамия заметил, что у военных нет конкурсов как таковых. По его словам, воины ВСУ создают соответствующий пул кандидатов, а командиры затем будут принимать решения. Он также сообщил о решении вопроса с оплатой в отношении временно непригодных военных.
Что этому предшествовало
- Не так давно выяснилось, что за время полномасштабного вторжения России в Украину Егор Смирнов стал долларовым миллионером. Он одновременно является военкомом в Одесской области и депутатом города Южное.
- В отношении этого военкома ДБР открыло уголовное производство. А в ТЦК Одесской области заявили, что Смирнова вместе с двумя его помощниками отправляют на фронт.
- Бывший депутат Игорь Мосийчук заявил, что Смирнов злоупотреблял служебным положением на обеих должностях. По его словам, этот человек за взятки предоставлял лицам участки, а также помогал уклонистам. А еще Смирнов вручал повестки своим обидчикам.
- Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в разговоре с 24 Каналом прокомментировал этот скандал. Он отметил, что такая форма наказания военкомов возмущает наших воинов, ведь это ВСУ, а "не тусовка по интересам".