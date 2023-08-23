"Так иди служи, почему здесь отдыхаешь": в Запорожье разгорелся скандал вокруг российской музыки

В Запорожье находившийся в отпуске военный обратился к молодежи с просьбой выключить русскую музыку. Возникла перепалка, во время которой одна из девушек словесно "отправила" мужчину на фронт.

Следует отметить, что еще в 2022 году нардепы запретили прослушивание российской музыки в общественных местах. Однако это касается песен только тех артистов, поддержавших агрессию России.

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Молодежь агрессивно реагировала на замечания

Видео скандала опубликовали в сети. В гостинично-ресторанном комплексе "Панская хата" в Запорожье молодежь слушала русскую музыку. К ним подошел мужчина, по совместительству был военным в отпуске, с требованием выключить эти песни.

Молодежь негативно отреагировала на замечания и начала провоцировать служащего. В частности, одна из девушек заявила, что заплатила за номер и она "так отдыхает". После того, как она узнала, что мужчина военный, девушка начала отправлять его обратно на фронт.

Так иди служи, почему здесь, близко, отдыхаешь? Почему ты здесь движешь? Ты отдыхаешь – все, расслабься,

– кричала девушка.

Любительница музыки оккупантов добавила, что "тоже видела много смертей". Она заявила, что, несмотря на это, продолжает слушать российский продукт.

После этого к ссоре присоединился молодой парень, заверивший военного, что они выключат музыку. Девушка продолжила кричать мужчине даже когда тот собирался уходить – и заявила, чтобы он "закрыл уши и не слушал". Тогда перепалка продолжилась, где мужчины агрессивно пытались отстоять свое мнение.

Военный отметил, что запрещено слушать музыку россиян в публичном пространстве. Один из "слушателей" в свою очередь кричал, что "не надо говорить ничего". Позже к молодежи подошла, вероятно, работница базы отдыха. Она пыталась объяснить ситуацию молодежи.

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