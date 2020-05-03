20:53
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Скандал с мэром Черкасс: против позиции Бондаренко выступили главные медики города

      - Читати новину українською
      Мер Черкас Анатолій Бондаренко
      Мер Черкас Анатолій Бондаренко / Фото Артема Ківака

      Несмотря на заявление мэра Черкасс об отмене карантина, медики города настаивают на необходимости продления ограничительных мер.

      Головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області Людмила Кравченко вважає рішення міської влади Черкас про скасування карантинних обмежень дочасним. На її переконання, за динамікою захворюваності на коронавірус Черкаська область ще не вийшла на лінію плато, передає прес-служба Черкаської ОДА.

      Зверніть увагу Карантин – один для всіх: мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас

      Як головний державний санітарний лікар і як лікар-епідеміолог я вважаю, що зняття карантину та обмежувальних заходів наразі є недоречним. Тому що ми ще не вийшли на лінію плато для того, щоб цим керуватись і від чогось відштовхуватися,
      – зауважила головний санітарний лікар Черкащини.

      Вона підкреслила, що потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Інакше Україна перетвориться на другий Китай.

      "Я вважаю, що ми тримаємося на достатньому, задовільному рівні завдяки обмежувальним заходам, які було запроваджено своєчасно. Тому позицію міського голови Черкас я не підтримую як фахівець і як громадянин України. Вважаю, що це не доцільно та неправильно", – наголосила головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області.

      Зі свого боку, директор Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник зазначив, що нині важливо не допустити різкого зростання захворюваності на COVID-2019 і втримати ті темпи, які є в Україні саме завдяки запровадженню карантину.

      Сьогодні лікарні справляються з ситуацією та є лікарні першої допомоги, які не вступали в роботу. Але рівень захворювання може йти в геометричній прогресії, коли різко збільшується кількість хворих і тих, кого треба госпіталізувати та які потім потребуватимуть перебування в умовах інтенсивної терапії та реанімації. Тому, звичайно, утримати все, що ми маємо, а саме стабільний незначний приріст, – вкрай важливо,
      – сказав він.

      Дудник додав, що лікарі щиро дякують соціально відповідальним підприємцям і представникам бізнесу за благодійну допомогу, а також за дотримання карантину.

      "Ми розуміємо, що зараз дуже тяжко не працювати підприємствам, фізичним особам-підприємцям. Але ви знаєте, якщо будуть пікові, високі навантаження, то так чи інакше доведеться запроваджувати карантин", – констатував директор Черкаської обласної лікарні.

      За його словами, якщо зараз необачно скасувати карантин, то досягнення, які здобули завдяки обмежувальним заходам, може бути нівельовано.

      "Тому я вважаю, що виходити з карантину треба, дослуховуючись до фахівців епідеміологів, які абсолютно чітко підкажуть яким чином і як треба працювати в умовах такої небезпечної інфекції, як коронавірусна", – резюмував Дудник.

      Важливо! Станом на 3 травня в Черкаській області лабораторно підтвердили 308 випадків інфікування коронавірусом. 63 людини одужали. Жертв немає.

      Мер Черкас заявив про скасування карантину: як розвивався скандал 

      карантин до 11 травня
      Що передбачає продовження карантину до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Больница Новости Черкасс Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко