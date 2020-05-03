Скандал с мэром Черкасс: против позиции Бондаренко выступили главные медики города

Несмотря на заявление мэра Черкасс об отмене карантина, медики города настаивают на необходимости продления ограничительных мер.

Головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області Людмила Кравченко вважає рішення міської влади Черкас про скасування карантинних обмежень дочасним. На її переконання, за динамікою захворюваності на коронавірус Черкаська область ще не вийшла на лінію плато, передає прес-служба Черкаської ОДА.

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Як головний державний санітарний лікар і як лікар-епідеміолог я вважаю, що зняття карантину та обмежувальних заходів наразі є недоречним. Тому що ми ще не вийшли на лінію плато для того, щоб цим керуватись і від чогось відштовхуватися,

– зауважила головний санітарний лікар Черкащини.

Вона підкреслила, що потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Інакше Україна перетвориться на другий Китай.

"Я вважаю, що ми тримаємося на достатньому, задовільному рівні завдяки обмежувальним заходам, які було запроваджено своєчасно. Тому позицію міського голови Черкас я не підтримую як фахівець і як громадянин України. Вважаю, що це не доцільно та неправильно", – наголосила головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області.

Зі свого боку, директор Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник зазначив, що нині важливо не допустити різкого зростання захворюваності на COVID-2019 і втримати ті темпи, які є в Україні саме завдяки запровадженню карантину.

Сьогодні лікарні справляються з ситуацією та є лікарні першої допомоги, які не вступали в роботу. Але рівень захворювання може йти в геометричній прогресії, коли різко збільшується кількість хворих і тих, кого треба госпіталізувати та які потім потребуватимуть перебування в умовах інтенсивної терапії та реанімації. Тому, звичайно, утримати все, що ми маємо, а саме стабільний незначний приріст, – вкрай важливо,

– сказав він.

Дудник додав, що лікарі щиро дякують соціально відповідальним підприємцям і представникам бізнесу за благодійну допомогу, а також за дотримання карантину.

"Ми розуміємо, що зараз дуже тяжко не працювати підприємствам, фізичним особам-підприємцям. Але ви знаєте, якщо будуть пікові, високі навантаження, то так чи інакше доведеться запроваджувати карантин", – констатував директор Черкаської обласної лікарні.

За його словами, якщо зараз необачно скасувати карантин, то досягнення, які здобули завдяки обмежувальним заходам, може бути нівельовано.

"Тому я вважаю, що виходити з карантину треба, дослуховуючись до фахівців епідеміологів, які абсолютно чітко підкажуть яким чином і як треба працювати в умовах такої небезпечної інфекції, як коронавірусна", – резюмував Дудник.

Важливо! Станом на 3 травня в Черкаській області лабораторно підтвердили 308 випадків інфікування коронавірусом. 63 людини одужали. Жертв немає.

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