"Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского

Папа Римский Франциск пытается усидеть на двух стульях. Он не впервые высказывает пророссийские тезисы, а недавно прямо-таки призвал Украину капитулировать.

В то же время 8 января он впервые обвинил Москву в агрессии. Тогда он сказал, что войну в Украине ведет именно Россия. 24 Канал собрал все, что известно о последнем скандальном заявлении Папы Римского о войне.

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Что Папа Римский сказал об Украине

Слово "переговоры" – это слово смелости. Когда видишь, что ты проигрываешь, что дела идут не так, нужно иметь смелость сесть за стол переговоров,

– сказал он.

То есть фактически он призвал Украину пойти на поклон к России. Эти слова прозвучали во время интервью швейцарскому вещателю RSI.

Папа объяснил, что не следует стесняться переговоров – вместо этого следует подумать, сколько еще людей погибнет, и начать диалог.

"Я считаю, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры... Надо вести диалог вовремя, найти страну, которая может быть посредником", – добавил Франциск.

Далее он повел речь о войне между Израилем и Палестиной. В целом интервью было посвящено двум войнам – в Украине и на Ближнем Востоке.

Швейцарское СМИ назвало разговор "эпизодом, посвященным белому – цвету добра, света, но на котором ошибки и грязь выделяются больше". Забавно, но цвет сутаны Папы также белый, а одним из вопросов было отношение понтифика к ошибкам. Очень знаменательное совпадение!

Что интересно, интервью Папы Римского было записано еще в начале февраля. Но огласку оно получило 9 марта, когда на него обратило внимание издание Reuters.

Считается, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом он говорил о необходимости переговоров,

– акцентировали медийщики.

Полное интервью с Франциском увидит свет 20 марта, пока доступны только отрывки.

Глава католической церкви намекнул на то, что он мог бы стать посредником в таких переговорах. А также это могла бы сделать Турция.

К слову, Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Зеленским 8 марта как раз предлагал провести в Турции мирный саммит, пригласив туда Россию. Владимир Зеленский резко отреагировал на предложение, сказав, что не готов видеть на таком саммите убийц.

В Ватикане пытаются выгородить первосвященника

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск подхватил художественный образ "белого флага", предложенный интервьюером.

И действительно, вопрос буквально звучал так: "В Украине есть те, кто просит мужества сдаться, белого флага. Но другие говорят, что это легитимизирует сильнейшего. Что вы думаете об этом?"

Но ведь "подхватывать" было необязательно.

Представитель Ватикана сказал, что Папа выразил "глубокую приверженность к измученному украинскому народу". Впрочем, потребность в переговорах Франциск аргументирует именно тем, что "украинцы достаточно настрадались".

"В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду каждую военную ситуацию, Папа четко заявил: переговоры никогда не являются капитуляцией", – заявил Бруни.

Как в мире реагируют на призыв Папы к переговорам с Россией

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал так: "Нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало".

Таким образом он обыграл тот самый "образ белого флага".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал еще более элегантно.

Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины?

– спросил он.

По словам Сикорского, в этом случае мир наступит немедленно, а в переговорах не будет необходимости.

Что говорят о заявлении Папы в Украине

Дмитрий Кулеба выложил сильное сообщение в соцсети Х.

Самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь. Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов,

– написал он.

Глава дипломатии добавил: продолжает надеяться, что Папа "найдет возможность осуществить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев".

А глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время молитвы в Нью-Йорке призвал пойти к исповеди тех, кто не верит в победу Украины.

Украина израненная, но непокоренная! Украина измученная, но стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия: послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах!

– сказал он.

Также глава греко-католической церкви напомнил: все украинцы знают – если Украина была бы хотя бы частично завоевана, это означало бы, что граница смерти расширилась.

"Все вы видели страшные кадры из Бучи. Это было лишь вступление. Они так хотели залить кровью весь Киев", – сказал глава УГКЦ.