"Трамп бы остановил войну всего за день": Орбан оскандалился новым заявлением

4 июня 2024, 15:21
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Источник:

Il Giornale

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова сделал заявление относительно войны в Украине. Так, он убежден, что Трамп смог бы всего за день прекратить огонь.

По словам Орбана, сразу после этого начались бы переговоры. В то же время венгерский лидер выступил против того, чтобы европейское оружие могло бить по территории России.

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Заявление Орбана

Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы за 24 часа. Я думаю, если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы достичь прекращения огня в Украине, а затем начать переговоры,
– сказал премьер.

Орбан согласился с тем, что войну начала Россия, однако венгерский лидер не согласен со стратегией Евросоюза. По его словам, ЕС находится на распутье – или изолировать конфликт и найти дипломатический путь, или углубляться в войну.

В то же время Виктор Орбан указал, что если позволить Украине бить оружием, которое поставляет Италия, то это приведет к "сильной реакции России", а также соответствующий шаг включает риск вмешательства НАТО в войну.

Скандальные слова Орбана

  • Выступая на мирной демонстрации в Будапеште 1 июня венгерский премьер-министр заявил, что считает "пьяными" тех "провоенных активистов", которые думают, что можно победить Россию. Он сказал, что якобы его правительство единственное выступает за мир и выразил убеждение, что в случае победы "левых", то лишь вопрос времени, когда Европу настигнет война.
  • В то же время всего за неделю до этого Орбан заявлял, что Россия не имеет достаточно сил, чтобы победить НАТО. Однако венгерский лидер использовал этот тезис скорее как подкрепление своей позиции о том, что Европу якобы "пытаются втянуть в войну". По его словам, если бы россияне могли победить украинцев, то сделали бы это.

Автор: Дмитро Усик