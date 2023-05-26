"Возвращение территорий – политическая проблема": Папа выдал новое скандальное заявление о войне

Папа Римский в очередной раз сделал странное заявление, говоря о войне в Украине. По его словам, возвращение Россией оккупированных украинских территорий якобы является "политической проблемой".

Франциск также заявил, что для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом". Следует заметить, что недавно понтифик встретился с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Италию.

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Папа Римский сделал очередное скандальное заявление по поводу войны

В интервью Франциск рассказал журналистам о своей встрече с Зеленским 13 мая.

Они (украинцы – 24 Канал) не так и мечтают о мирных переговорах, ведь украинский блок действительно очень силен: вся Европа, Соединенные Штаты. Иначе говоря, они сами обладают очень большой силой,

– заметил Папа Римский.

На вопрос, не должен ли Кремль для достижения мира вернуть Украине оккупированные территории, понтифик заявил, что это, мол, "политическая проблема".

"Мир будет достигнут в тот день, когда они смогут говорить друг с другом – либо сами, либо через других. Если они не будут говорить… это политический вопрос", – цитирует Франциска издание Reuters.

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Скандальные заявления Папы Римского: кратко