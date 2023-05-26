"Возвращение территорий – политическая проблема": Папа выдал новое скандальное заявление о войне
Источник:Telemundo
Папа Римский в очередной раз сделал странное заявление, говоря о войне в Украине. По его словам, возвращение Россией оккупированных украинских территорий якобы является "политической проблемой".
Франциск также заявил, что для достижения мира стороны должны "говорить друг с другом". Следует заметить, что недавно понтифик встретился с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Италию.
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Папа Римский сделал очередное скандальное заявление по поводу войны
В интервью Франциск рассказал журналистам о своей встрече с Зеленским 13 мая.
Они (украинцы – 24 Канал) не так и мечтают о мирных переговорах, ведь украинский блок действительно очень силен: вся Европа, Соединенные Штаты. Иначе говоря, они сами обладают очень большой силой,
– заметил Папа Римский.
На вопрос, не должен ли Кремль для достижения мира вернуть Украине оккупированные территории, понтифик заявил, что это, мол, "политическая проблема".
"Мир будет достигнут в тот день, когда они смогут говорить друг с другом – либо сами, либо через других. Если они не будут говорить… это политический вопрос", – цитирует Франциска издание Reuters.
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Скандальные заявления Папы Римского: кратко
- Накануне Папа Римский заявил о секретной миротворческой миссии для Украины, которая может прекратить войну, которую начала Россия.
- Раньше он говорил, что хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом, благословляющим оккупантов на войну. Правда, эти планы пока приостановлены из-за кремлевского вторжения.
- В рамках визита в Венгрию Папа Римский также встречался с митрополитом Будапештским и Венгерским РПЦ Илларионом, поддерживающим российскую агрессию против нашего государства. Более того, Франциск даже обнял Иллариона и поцеловал его наперсный крест.
- Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил, что поступки Франциска указывают на то, что он действует не в интересах Ватикана, а в интересах России. Подробнее об этом читайте за ссылкой.