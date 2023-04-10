Скандальный священник РПЦ, бежавший в Россию, призывает женщин варить кашу и вешать занавески

Скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев, сбежавший в Россию в 2014 году, снова отметился скандальным заявлением. На этот раз он высказался о женщинах.

Ткачев заявил, что слишком много женщин управляют своей жизнью. Он же убежден, что место женщины на кухне. Об этом пишет 24 Канал.

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Очередное скандальное заявление московского попа

"Мужчина отвечает за жизнь. Бабы должны отстраниться от управления жизнью, а мужчины должны занять их место. Слишком многие бабы руководят своей жизнью. Это ужасно, это не их занятие! Женщина не создана управлять жизнью. Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – отметил священник РПЦ.

Священный РПЦ снова оскандалился: смотрите видео

Что известно о скандальном попе

Андрей Ткачев – пропагандист, скандальный священнослужитель РПЦ. Интересно, что сам он уроженец Львова, и много лет жил и работал в Киеве. Однако он ярый украинофоб.

Во Львове он служил в едином соборе УПЦ МП в течение 12 лет. В 2005 году перебрался в Киев. Во время Революции Достоинства Ткачев проклинал митингующих.

В 2014-м он сбежал в Москву. Там он продолжает заниматься антиукраинской пропагандой. В частности, он восхвалял скандального главу Чечни Рамзана Кадырова за участие его войск в зверствах в Украине. Также Ткачев призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом в рвоте"

Патриарх РПЦ Кирилл попытался "объяснить" войну России против Украины

Патриарх Русской православной церкви Кирилл попытался объяснить русское вторжение. Он заявил, что Россия сохраняет "христианские ценности, включенные в систему национальных ценностей".

Московский патриарх в очередной раз обвинил в этом Запад, заявив, что причиной войны в Украине стало якобы отсутствие общих ценностей.

"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда стало ясно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", – сказал патриарх РПЦ.