Скандальный кампейн Канье Уэста обвинили в плагиате
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст недавно представил кампейн своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Однако один из кадров лукбука обвинили в плагиате.
Блог Diet Prada, который разоблачает плагиат в модной индустрии, показал, что один кадр с близнецами повторяет съемку американской художницы Риты Минисси.
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Стоит отметить, что это не первый раз Веста обвиняют в копировании чужих идей. Ранее компания Jordan Outdoor Enterprises обвинила бренд одежды рэпера Yeezy якобы в использовании разработанного ею принта – дизайна камуфляжа. Дело даже дошло до судебного иска.
Источник: 24 Канал
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