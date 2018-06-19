19:18
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Скандальный кампейн Канье Уэста обвинили в плагиате

16 Читати новину українською
Канье Уэста обвинили в плагиате
Канье Уэста обвинили в плагиате / Фото с Іnstagram

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст недавно представил кампейн своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Однако один из кадров лукбука обвинили в плагиате.

Блог Diet Prada, который разоблачает плагиат в модной индустрии, показал, что один кадр с близнецами повторяет съемку американской художницы Риты Минисси.

Читайте также: Семья украинского дизайнера Саши Каневского снялась в кампейне Канье Уэста

 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

Стоит отметить, что это не первый раз Веста обвиняют в копировании чужих идей. Ранее компания Jordan Outdoor Enterprises обвинила бренд одежды рэпера Yeezy якобы в использовании разработанного ею принта – дизайна камуфляжа. Дело даже дошло до судебного иска.

Теги: LifeStyle Мода Скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук