Скандальный кампейн Канье Уэста обвинили в плагиате

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст недавно представил кампейн своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Однако один из кадров лукбука обвинили в плагиате.

Блог Diet Prada, который разоблачает плагиат в модной индустрии, показал, что один кадр с близнецами повторяет съемку американской художницы Риты Минисси.

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Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada) 16 Чер 2018 р. о 10:39 PDT

Допис, поширений Eli Russell Linnetz (@elirusselllinnetz) 12 Чер 2018 р. о 1:39 PDT

Стоит отметить, что это не первый раз Веста обвиняют в копировании чужих идей. Ранее компания Jordan Outdoor Enterprises обвинила бренд одежды рэпера Yeezy якобы в использовании разработанного ею принта – дизайна камуфляжа. Дело даже дошло до судебного иска.