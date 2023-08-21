Самые громкие скандалы и хейт Минобороны: откровенное интервью с Резниковым

Министерство обороны Украины не раз попадало в громкие скандалы. К примеру, с закупкой формы для наших защитников или контрактом ведомства со скандальным Максимом Степановым.

Министр обороны Украины Алексей Резников в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как ситуация обстоит с его стороны. Кроме того, глава ведомства рассказал, как реагирует на негатив в отношении Минобороны и непосредственно своей работы.

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Напомним, что в первой части интервью мы сообщали эксклюзивные детали обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также на какой стадии находится вероятная передача Украине немецких ракет Taurus. Больше – читайте по ссылке.

Полное интервью с Алексеем Резниковым: смотрите видео

Коррупция в Украине

Сейчас ходят разговоры, среди военных и не только, что за 1,5 года войны украинское общество расслабилось. Подливают масла в огонь многочисленные коррупционные скандалы. Что вы об этом думаете? Многие говорят, что сейчас нужен честный разговор власти с украинцами, чтобы мы мобилизовались и эта война стала действительно всенародной вплоть до нашей победы.

Две вещи. Во-первых, я согласен с оценкой военных, что многие уже вступили в партию завершивших войну. Многие люди почему-то решили, что войны уже нет – она где-то далеко. И они вернулись к классическому, к сожалению, признаку как внутренние распри.

Беда внутренних распрей – 1918 год. Исторический факт – тогда независимая Украина не случилась из-за того, что политические партии начали делить между собой влияние. Развалились и большевики легко вошли и оккупировали Украину на долгие десятилетия. Мы стали колонией русской империи под названием Советский Союз.

И эти риски есть. Некоторые политики, псевдоактивисты или люди, привыкшие жить, получая грантовую помощь, просто себе не осознают этого. Им главное ссоры, просмотры в фейсбуке.

Что касается коррупции, то это зло, которое существует на планете Земля в каждой цивилизованной стране. И даже в наименее коррумпированной – Сингапуре – она тоже есть. Там не 100% отсутствие. Вопрос в масштабах, борется ли страна, общество и власть с этим негативным явлением.

Здесь интересный момент. Когда власть, правоохранительные органы, понимая, что даже во время войны нужно продолжать реформы, потому что у нас накопленный комплекс неурядиц еще с советских времен, выявляют факты взяточничества и других способов получить какое-то "особое преимущество" – надо будто аплодировать. Говорят: "Молодцы, борются. Демонстрируют, что уровень толерантности к коррупции резко упал в обществе".

А мы говорим: "Вау, всюду коррупция". И подогреваемое мнение якобы украинцы не изменились и остались такими же коррумпированными. Этот мощный отрицательный сигнал отправляется и партнерам, которые могут задуматься, нужно ли помогать.

Для россиян, которые поняли, что не могут захватить нас военным способом, лучший сценарий – внутренний развал Украины, внутренние распри. Это будет для них "подарок". И они будут использовать так называемых useful idiots (полезные идиоты – 24 Канал). Нет, они не за россиян – им просто ради хайпа, популизма где-нибудь выскочить.

Я всегда за то, чтобы был баланс, понимание. Боремся? Давайте! И давайте это поборем. Однако есть 3 вещи:

процедуры, правила, прозрачность;

работа правоохранительных органов по выявлению и привлечению к ответственности по фактам уже состоявшихся;

третий и главный трек – развитие культуры добродетели в обществе.

Я за то, чтобы и во время войны продолжать реформы. Это очень важно. Этого ждут и наши партнеры. Я всегда им говорю, что согласен с этим не только потому, что они нас просят, а потому, что это нам нужно. Нам жить в этой стране. Мы должны двигаться, но вопрос здесь еще справедливости оценки происходящего.

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И не забывайте, что живем в правовом государстве, которое говорит, что каждый имеет право на защиту и виновным может быть только после приговора суда. У нас очень часто вешают на людей ярлыки. Проходит определенное время и оказывается, что человек – не виноват. Хотя его сделали почти "сторожем в аду".

Скандал с зимней формой для ВСУ

Относительно вашего министерства. Здесь вопрос о том, что не правоохранители расследуют и делают публичными факты коррупции, а журналисты. Свежая история – Юрий Николов опубликовал документ, согласно которому форма для ВСУ пока ехали из Турции в Украину – превратилась из летней в зимнюю и выросла в стоимости втрое. Как это произошло?

Все, что публикует, как вы его называете, журналист Юрий Николов, как правило, не соответствует действительности. Это человек – обычный манипулянт, и я не боюсь этого слова. Если понаблюдать за его деятельностью: он берет определенные факты, примешивает, что ему пришло в голову, публикует. Спустя время, когда люди ему "насыпают", что он ошибается, он убирает, корректирует, извиняется, но не очень сильно.

Напомню, когда он публиковал, сравнивая банку кукурузы с килограммами, а она весит 250 граммов и убрал это из публикации. Когда-то он сделал публикацию, сравнивая оптовую закупку топлива в тоннах с ценами на заправках в розницу в литрах.

Наверное, он человек не очень образованный и не знает, что топливо, бензин, солярка – легче воды. И в одном литре не килограмм. Соответственно, если литр стоит 50 гривен, то это не значит, что килограмм стоит столько же. Килограмм стоит дороже. Таких ошибок было много.

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Так что история с куртками тоже не соответствует действительности. Мой профильный замминистра был на заседании нашего соответствующего комитета, принес документы, накладные, пересечение границы, контракты, уплаченные деньги. Депутаты разных партий, в том числе оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: у нас вопросов нет, все понятно. Он какой-то там инвойс показал – это вымысел. Я не знаю, где он взял.

Была куплена зимняя форма. Мы попросили бойцов из воинских частей, получивших эти куртки – у нас есть официальное подтверждение Командования сил логистики о получении ими зимней одежды – передать их и скоро мы их покажем. Зимние куртки именно из этой партии.



Украинские защитники / Генштаб ВСУ

Не все журналисты-расследователи такие, как журналисты-расследователи. Когда говорят, что кто-то опубликовал, для нас это сигнал проверить – может, это правда. Мы производим внутреннюю проверку. У нас для этого есть военная инспекция, департамент предотвращения коррупции, аудит. Мы сразу подаем документы в правоохранительные органы, чтобы они проверили их в зависимости от компетенции.

Если окажется факт, что действительно кто-то поставил некачественный товар, где-то подменил – возбуждается дело. У меня очень много заявлений в ГБР, СБУ о возбуждении уголовных дел, когда наша команда устанавливает некоторые нарушения.

Система, в которую я пришел министром, ведь она не мною была построена. Она 30 лет развивалась. Я заходил в Авгиевы конюшни (беспорядки, крайне заброшенные и запутанные дела – 24 Канал), когда президент попросил меня стать министром.

Я сразу сказал, что реформ нужно делать много. И тут ты стал делать реформы, бороться с монополией на нескольких рынках, началось полномасштабное вторжение. У тебя вызов – быстрое, качественное обеспечение быстро растущей армии ВСУ или продолжение реформ ради реформ.

Нет, прежде всего – обеспечение. Нет бронежилетов на складах, шлемов, одежды, еды – все это нужно сделать в первую неделю. Поставщики разные, в разных странах.

Мы подаем либо в суд, если это хозяйственный спор, международный арбитражный суд, и выиграем эти суды, либо в правоохранительные органы и просим расследовать эти дела. Но когда кто-то говорит, что увидел сомнительные документы и это коррупция – это называется ярлык.

Мы сделали, что никто нигде в истории не делал – общественный орган Антикоррупционный совет при Министерстве обороны. Гражданские люди из общественного сектора прошли конкурс, выборы на другой площадке и изучают каждый случай.

В частности, и историю с куртками они изучат. В составе этого совета есть и журналисты, и юристы – люди с разной экспертизой. Они посмотрят, ведь это не секретная история и дадут свою оценку. Поэтому пример не иллюстрирует вопросы коррупционной составляющей.

Контракт с одиозным Степановым

ЦПК сообщал, что Минобороны законтрактировало товар в компании, которая на 65% принадлежит скандальному экс-министру здравоохранения Максиму Степанову. Контракты составляют 185 миллионов гривен. Степанов недавно получил новое подозрение от НАБУ, и мы понимаем, какой коррупционный шлейф за этим тянется. ЦПК ссылаясь на свои источники, говорит, что вы лично согласовывали эти заказы. Так ли это?

К сожалению, еще одним признаком общества является невежество. В этой организации (Центр противодействия коррупции – 24 Канал) меня просто не любят, ну так случилось. Я называю их "фан-клубом", у них есть какое-то "особое" ко мне отношение.

По-моему, у вас это взаимно.

Нет-нет, мне совершенно безразлично. Просто у них один из лидеров этого движения, который якобы служит в армии и якобы в терробороне. А ведь на самом деле придумывает себе каждый раз какую-то командировку, только бы не попасть на поле боя. Но бог с ним, это на его совести.

Дело в том, что министр не согласовывает конкретные соглашения. Это не входит в список его обязанностей. Представьте, сколько контрактов проходит по обеспечению такого численного состава Вооруженных Сил Украины. Если бы я вычитывал каждый контракт и давал согласие, не хватило бы "24/7".

И о ярлыках. Что означает "экс-коррупционный министр"?

Я сказала "скандальный".

Приговора суда нет. Я – юрист, для меня Конституция – это Библия. Человек в отношении которого нет приговора суда считается не виновным.

К нам официально заявилась украинская компания, а у нас была задача, чтобы украинские компании обеспечили ВСУ всем, чем могут. Чтобы в Украине оставались деньги, рабочие места, налоги.

Так что они заключают контракт и делают поставку – все это воюет в армии. Какие претензии к поставщику? То, что он бывший член правительства? Разве запрещено им заниматься бизнесом? Мы строим страну, похожую на свободную капиталистическую или обратно в Советский Союз?

Важно Минобороны потратило на оружие около 27 миллиардов гривен, но его не получило, – ЦПК

Если эти господа хотят жить в социализме – мне точно с ними не по пути. Люди ставят ярлык, обвиняя человека в том, чего он не делал или это не доказано. Против него даже уголовное дело не возбуждено. Сам факт, что человек является совладельцем бизнеса, создавшего в Украине продукт и качественно поставил его в армию, – какие к этому претензии?

Если говорить о политике или человеке, которому фактически на каждом месте работы сопровождают коррупционные скандалы, подозрения в коррупции, то логично, что у общества могут возникнуть опасения.

Мне не нравится сталинский подход "если кого-то сопровождают коррупционные скандалы". Мне об этом неизвестно. Сегодня в Министерстве обороны работает 800 человек. Есть уголовные дела за прошлые годы, еще до моей каденции, кого-то ловят сейчас, поставщиков и т.д.

Придет время, завершится моя каденция, а я буду счастливым, свободным человеком, и будут занимать чем-нибудь другим. Разве мне нельзя жить дальше, заниматься бизнесом, не читать лекции, потому что в министерстве, в котором я работал, были коррупционные скандалы?

Слово "коррупционный скандал" – это ярлык. Уголовное дело, дошедшее до суда, где человека обвинили и дали приговор, означает, что этот человек действительно совершил преступление.

Скажу больше, некоторые работники министерства, уже работавшие со мной в команде, им приписывают на голову "коррупционный скандал" – очередной ярлык. Но уголовное обвинение по статьям, связанным с коррупцией, не предъявляли. Даже были другие "преступления" – препятствование деятельности Вооруженных сил, а это совершенно другой состав преступления.

Разве вам приятно жить в стране-ярлыке? Вы хотели бы жить в стране Сталина, где бабушка нашептала, что ты коррупционер, к вам бы пришли и забрали в лагеря ваших родственников. Так жили в Советском Союзе – по обвинению бездоказательно. Я на этом вырос и не хочу, чтобы вы жили в такой стране.

Недопустимо то, о чем вы говорите. Но недопустимо, когда мы видим многочисленные факты коррупции во время войны – и это понятно – мы с коррупцией зашли в войну, это не новая проблема. Нам с ней сражаться. Но, согласитесь, нам важно об этом говорить.

Несомненно, не просто говорить, но и сражаться. Но я за системный, менеджерский подход. Есть задача – как ее решить. Есть проблема, которая препятствует выполнению задачи – как избавиться от этой проблемы. Поэтому вместо управления у меня сегодня департамент предотвращения коррупции, аудит, антикоррупционный совет при Министерстве обороны.

То, что не секретно, вывели на прозрачные процедуры. У нас сегодня закупка ресурсов обеспечения снова получилась, насколько это реально во время военного положения, в прозрачных закупках.

Просто дело: сегодня чиновники не обязаны подавать декларации, это позволяет закон. Как думаете, многие чиновники добровольно подали декларации?

Уверена, что очень мало.

Простой подход – каждый показывает своим поведением. Я сдал декларацию за 2021 год и 2022 год добровольно. Имел право этого не делать, но сделал. Я не скрываю, оно все зарегистрировано, лежит в НАПК.

И теперь стоит спросить тех борцов и борцов за справедливость – подали ли они декларацию добровольно, чтобы продемонстрировать свою добродетель. К примеру, военнослужащий, имеющий отношение к известной вам организации. Он не обязан, но мог бы это сделать, потому что он военнослужащий.

Яйца по 17 гривен

Был первый публичный скандал с яйцами по 17 гривен в Минобороны.

Так называемые яйца по 17 гривен. Такую покупку Министерство обороны никогда не делало, никогда такого не было.

Там была цена за килограмм 17 гривен, да?

Даже за килограмм – не было факта приобретения такого. Я еще раз вам это повторяю. Вы можете меня проверить немного позже, когда завершится судебное разбирательство дела между Минобороны и Государственной аудиторской службой, которая проводила проверку. Не все материалы открыты в публичном доступе. Однако в суд Минобороны подало.

Сообщалось, что Минобороны Украины законтрактировало яйца по 17 гривен за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева в то время была около 7 гривен за штуку.

После судебного разбирательства, когда будет решение, некоторые факты станут известны. Я, как руководитель министерства, уже вам могу сказать кое-что. В ходе проверки, в том числе и этих документов, в актах Госаудита написано "документально не подтверждено".

Об Агентстве оборонных закупок и Жумадилове

После этого скандала объявили о создании Агентства оборонных закупок при Минобороны. Оно должно было заработать до осени. Уже остается немного, однако его будущий руководитель Арсен Жумадилов говорит, что процесс затягивается. Какая причина?

Начнем с того, что агентство было создано еще до того (скандала – 24 Канала).

Я имела в виду, что агентство не заработало. Сам Жумадилов об этом говорил.

Вы ошибаетесь, Агентство оборонных закупок работает. Оно создано давно. Об этом я говорил с трибуны Парламента, когда меня назначали министром. Оно занимается оборонительными закупками: оружием и техникой.

Оно существует, у него есть руководитель, контракты. В частности, с французской компанией Nexter, производящей CAESAR. Также с компаниями Thales и Rheinmetall.

Затем параллельно приняли решение создать второе Агентство, которое будет заниматься ресурсным обеспечением, так называемым тыловым. Оно тоже зарегистрировано. Вы говорите, что Арсен Жумадилов должен ее возглавить. Откуда такая информация?

Он сам об этом говорит публично.

Правильно, потому что это моя идея пригласить его на эту должность. Это моя была инициатива, а не кто-то решил его назначить. Арсен Жумадилов пришел ко мне. Я сказал: "Напиши мне план, как ты это видишь". Он расписал план, что и когда должно состояться. Мы с ним проговорили, что будет создан Наблюдательный совет.

Арсен Жумадилов, согласно своему плану, написал мне, что Агентство заработает осенью 2023 года. Осень 2023 года не наступила. Я надеюсь, что он будет руководителем и я назначу его своим приказом. У меня все документы готовы.



Арсен Жумадилов / Фото из его фейсбука

Надеюсь, что он выполнит свои обязательства, которые мне предоставил, и оно заработает. Однако он не готов, и оно не готово. Оно не работает именно потому, что было расписано, что мы должны сделать. Там есть определенные процедурные вещи, в том числе постановление Правительства, которое предоставит определенные компетенции. Поэтому это вопрос к автору идей.

То есть саботажа со стороны системы нет?

Ни одного. Это моя политическая воля. Мне хоть какой саботаж – я его преодолею. Это моя идея создать Агентство. Представители оборонного агентства уже ездили в Норвегию, Швецию на обучение и у нас прямые отношения с NATO Support and Procurement Agency – это специальное агентство НАТО.

Мы давно уже с ними сотрудничаем. А с Йенсом Столтенбергом у нас договоренность о National Procurement Review – такая программа на этот год, которая будет с помощью НАТО. Она позволит нам вообще улучшить идею закупок.

Поэтому кто-то где-то услышал, потом написал расследователь, не владея фактами, а потом идет: "Это коррупционный скандал". Мы живем слухами, сплетнями, а я предлагаю жить фактами.

Как Резников реагирует на хейт

В последнее время много негатива льется, в частности на Министерство обороны в информационном пространстве, на вас лично. Как вы реагируете на это?

Я пока благодарю свою гибкую нервную систему. Я благодарю, что мама у меня, Царство Небесное, была психиатр-невропатолог. И я очень много времени провел у нее на работе, когда был маленьким. Поэтому, единственный способ относиться ко всему этому – с чувством юмора. У меня совесть чиста.

То, что я принял решение согласиться на предложение президента возглавить это министерство в 2021 году, я тогда даже не оценивал масштаб проблем и задач, которые на меня упадут. Я понимал, что это конюшни Авгия, но чтобы такие да еще во время войны… такой себе вызов. Я думаю, если бы я знал, я тогда не согласился бы.

Так что желающих сбросить меня с этой должности – достаточно. У меня "фан-клуб" огромный. Начиная от россиян, которые охотятся давно, и, в частности, наших особенно упорных, недовольных и т.д. Многие из них являются теми, кому я не нравлюсь.

Кому-то не нравится то, что я выбросил их с рынков. Я очень монополии много разрушил. Мало того, создание двух агентств вызвало сразу сопротивление некоторых коммерческих кругов, которые начали запускать этих активистов с публичными выходами, разрушая идеи создания агентств.

Если вы почитаете внимательно информационное пространство, то вы увидите относительно агентства, которое занимается оборонными закупками, уже есть негатив: "Не надо было его создавать, давайте обратно рынок вернем".

А вот по Агентству по ресурсному обеспечению – позитив. Так вы определяйтесь, потому что так не бывает. Я, моя жена и мои дети будем самыми счастливыми людьми, когда я кому-то передам эту "булаву".

Слухи об отставке министра обороны

На фоне этого негатива возобновились слухи о вашей вероятной отставке. Сейчас пошли дальше. В частности, депутат Алексей Гончаренко заявил о том, что вроде бы вас будут назначать послом в Великобританию. Что из этого правда?

Правда, то, что есть депутат Гончаренко. И правда, что он что-то заявил. Я господина Алексея знаю, мы пересекались, когда я бывал в Парламенте. Насколько мне известно, он не сотрудник МИД и не работник Офиса Президента Украины. Насколько мне известно, может быть, я чего-то не знаю. Я просто напомню всем, как это выглядит.

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Согласно Конституции, министр обороны и министр иностранных дел назначаются и увольняются президентом Украины. То есть только решение президента, конечно с голосованием Верховной Рады, может отправить в отставку одного или другого министра. По собственному желанию тоже.

Но тогда пишется президенту просьба и он подает это в Парламент. А дальше назначение посла, еще кого-то – опять же – решение президента. Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения к этим процедурам. Поэтому, где он взял эту информацию – мне неизвестно. Поэтому тяжело это комментировать.

Впрочем, следующее интервью вы будете давать уже из Лондона?

Не факт. Меня уже в феврале ждали где-то на другом посту. Я думаю, что решение принимает президент или приму я, если не будет сил и чувства юмора смеяться над странными людьми, желающими моей отставки. Я им желаю счастья, здоровья. Карма все видит.

Был ли у вас разговор с президентом на эту тему?

Мы с президентом системно общаемся по темам, как выиграть эту войну, как улучшить обороноспособность нашей страны, как очередное оружие привезти ВСУ. И много о другом: какой будет завтра Украина – успешная, светлая, мирная, непреодолимая.

А что касается новой работы?

Президент знает. Мы когда с ним обсуждали в августе 2021 года впервые его предложение, я сказал, что это не было моей мечтой. Что это временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь.

У меня нет политических амбиций, я не мечтаю быть народным депутатом. Достаточно публичной службы, он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой.

Так же говорили о том, что вы вроде бы не прочь возглавить Министерство юстиции.

Это звучало давно. И когда-то для меня, как для юриста, это был амбициозный проект. Давно еще, до всех этих событий, я видел, какие реформы можно было бы сделать для юридического цеха в целом. Когда-то мы это обсуждали.

Теперь это неактуально?

А сейчас я считаю, что у меня произошла такая переквалификация. Я считаю, что у нас очень хороший министр юстиции Денис Малюська. Мы как члены Правительства очень нормально сотрудничаем. Нет никакого основания производить замену. У меня амбициозные планы и очень много новых навыков, знаний, которыми готов делиться со студентами.

Если вам предложат стать послом Украины в Великобритании, вы согласитесь?

Я не знаю, является ли дипломатическая служба моим призванием. Я этого пока не ощущаю. Поэтому здесь не вопрос "Куда?", здесь вопрос "Чтобы что? Какой проект?". Я – человек проекта. Вот задача – давай ее сделай. Просто так получить какую-то должность мне точно неинтересно, ты ведь все равно остаешься на публичной службе.

Публичная служба – очень неблагодарное дело. На ней ты постоянно получаешь на орехи и от друзей, и от врагов, и от "диванных экспертов". Не зависимо от того, что ты сделал. Народ не ценит, не любит, и не благодарит – и это нормально.

Власть всегда должна быть под "критическим прицелом". Я сам из адвокатуры, природа которой состоит в том, чтобы оппонировать власть и сохранять баланс справедливости. Она создана для того, чтобы человек имел право на защиту. Я по своей природе защитник, поэтому мне пребывание на публичной службе – постоянный вызов.

Единственное, что я оправдываю – это то, что "клиентом" стало государство. Я защищаю интересы государства, военнослужащих и вооруженных сил. Поэтому у меня возникают конфликты с народными депутатами.

Я принципиально считаю, что в интересах военных во время военного положения ни в коем случае нельзя восстанавливать электронное декларирование, а если кто-то из военных добровольно подаст декларацию, ни в коем случае нельзя открывать эти реестры. Ведь это подвергает рискам их семьи.

Это касается исключительно военнослужащих, интересы которых защищаю. Депутаты же могли бы добровольно подать свои декларации уже сейчас. Я удивляюсь, почему они до сих пор этого не сделали.

Главная задача Сил обороны – защищать страну и победить в войне. После победы они заполнят все необходимые декларации.

Однако у меня есть оппоненты, которые говорят, что невозобновление электронного декларирования является преступлением и таким образом я покрываю будущих коррупционеров. Что ж, когда-нибудь придет время и я смогу спокойно сидеть на диване и говорить своим оппонентам: "А теперь попробуйте сделать лучше".

Изменились ли отношения с Британией после истории с благодарностью

Великобритания является одним из ключевых наших партнеров. Но во время саммита НАТО в Вильнюсе возник скандал, когда министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина должна быть благодарнее за оказанную ей помощь. Президент Владимир Зеленский тогда публично попросил вас щедро поблагодарить его. Говорили ли вы с Беном Уоллесом об этом заявлении?

Здесь есть один нюанс. У нас есть привычка называть любую информационную вспышку "скандалом". Ситуация, описанная вами, не была скандалом. Это была интересная, забавная история с недоразумением.

Расскажу свое видение этой ситуации. Во время пресс-конференции президента Зеленского в Вильнюсе одна из украинских журналисток задала ему вопрос, ссылаясь на интервью Бена Уоллеса Sky News. В ее формулировке его слова звучали так, будто украинцы мало благодарят Британию.

Конечно, в такой ситуации президент Зеленский немного растерялся. Он не ожидал такого услышать, ведь хорошо знал об отношении Бена Уоллеса к Украине и это звучало странно.

И потому президент Зеленский с присущим ему чувством юмора ответил, что мы готовы благодарить Британию еще больше. И когда он обратился ко мне с просьбой еще раз поблагодарить Бена Уоллеса, я встал и сказал: "Господин Бен, спасибо вам!" Так мы "отыграли" в шутку это недоразумение.

Однако после этого я, конечно, прочитал оригинал того интервью, на которое ссылалась журналистка. И речь шла о том, что Бен Воллес понимает, что украинцам трудно в некоторых странах убеждать определенные политические силы.

Например, в Соединенных Штатах есть разные политические течения и иногда им хочется, чтобы им были благодарны больше, чем кому-либо другому. Это такая изюминка. Мол, если украинцы хотят быть успешнее в США, то там их нужно больше благодарить.

Но также в этом интервью была история, что Бен Воллес во время последней поездки в Киев заявил якобы "мы вам не Amazon".

Вы правы, в этом же интервью он говорит, что во время своего визита в Киев говорил с нами о потребностях (материального обеспечения ВСУ – 24 Канал). В этом разговоре Бен Уоллес сказал, что такие потребности предоставляются заранее, чтобы партнеры могли просчитать заранее ресурсы, финансирование, наличие, потому что это не Amazon – нельзя просто взять с полки.

Так что в свою фразу "мы вам не Amazon" британский министр вкладывал совсем другое значение. Это не была претензия к Украине или какой-то упрек нам. Напротив, Уоллес, защищая Украину, объяснял, насколько сложно формировать потребности украинской армии и обеспечивать их.



Алексей Резников и Бен Уоллес / Минобороны

Мы с Беном Уоллесом общаемся до сих пор. И был такой момент, когда президент награждал воздушные силы. Я подошел к самолету, к которому был прицеплен Storm Shadow с британским флагом, и сделал с ним селфи и прислал его Уоллесу с подписью: "Спасибо, Бен" и смайлик. В ответ он прислал смайлик и сказал, что Украина получит их еще.

Мы смеемся с ним вместе с этим. Это на самом деле было просто забавная история, а не накрученный кем-то скандал.

В заключение хочу попросить вас вернуться в день вашего назначения на должность министра обороны (4 ноября 2021 года). Что бы вы изменили, зная о том, что ждет нас в будущем?

Если бы я знал будущее, то уже в ноябре более драматично и жестко общался с партнерами о последствиях, которые еще произойдут. Также я бы убеждал наших генералов на переходе Украины на натовскую артиллерию.

Тогда мы были убеждены, что снарядов 152 и 122 калибра, которые были у нас на вооружении, хватит. Но уже в марте 2022 года мне пришлось убеждать Бена Уоллеса, что нам нужна артиллерия 155 мм калибра.

К тому времени наши партнеры искали советские боеприпасы, но нам уже было понятно, что эти снаряды закончатся, их не будет где взять, и все равно партнеры предоставят нам 155 калибр, поэтому нужно было обучать наших артиллеристов.

Мы просидели 5 часов с его командой, и он сказал, что нужно убедить в этом американцев. Мы начали это делать и уже в мае Украина получила первые гаубицы М-777 от США, ставшие первым "гейм ченджером" (оружием, изменившим правила игры – 24 Канал) в этой войне. Это спасло страну. Сегодня мы воюем 155 калибром, 152 – почти нет.



Гаубицы М777 изменили ход войны в начале.

Я бы ускорил некоторые аргументы. Что касается танков, некоторые аргументы мне также пришли позже, которые я приводил партнерам и, слава Богу, мы смогли их убедить.

Также, понимая вызовы, я бы сразу набрал больше быстро работающих менеджеров. Поскольку весной Киев попал в полуокружение, оказалось, что из 200 работников, которые отвечали за ресурсное обеспечение (закупали одежду, бронежилеты, питание и топливо – 24 Канал), реально работали только 12. Это просто факт, с которым пришлось столкнуться.