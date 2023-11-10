Во Львове "упаковали" мужчину в бусик посреди улицы: в ТЦК уже отреагировали
Источник:Львовский областной ТЦК и СП
Пользователи сети распространяют видео, на котором сотрудники центра комплектования заталкивают в микроавтобус мужчину во Львове. В ТЦК прокомментировали ролик.
Собственно, в пятницу утром, 10 ноября, во Львовском областном центре комплектования и социальной поддержки заявили свою позицию касательно того, что происходит на видео. Там отметили, что все обстоятельства произошедшего будут выяснены.
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Во Львове "упаковали" в бус мужчину
Некоторые телеграм-каналы отмечают, что подобные инциденты до этого случались в Одессе. В то же время на распространяемых в сети кадрах из Львова видно как, вероятно, знакомые военнообязанного мужчины пытаются его отбить от работников ТЦК.
Конфликт между военнообязанным и работниками ТЦК во Львове: смотрите видео с телеграм-каналов
В областном центре комплектования Львовской области констатировали, что делают все необходимое для установления обстоятельств ситуации. В частности, была назначена служебная проверка.
Сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые мероприятия в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения,
– говорится в сообщении.
ТЦК и скандалы: последнее
- В Житомире 8 ноября неизвестный мужчина напал на работника ТЦК и СП. Пользователи сети предположили, что гражданина хотели забрать на службу, и именно из-за этого началась потасовка. В то же время другие люди, одетые в военную форму, пытались не допустить вспышки конфликта.
- Кроме того, недавно мужчина в Сумской области избил военного во время того, как он вручал ему повестку. Собственно, представитель центра комплектования остановил машину Opel Vivaro 44-летнего военнообязанного. Тот обругал воина, после чего принялся махать кулаками.
- Отметим, что согласно украинскому законодательству вручить повестку работники центров комплектования и социальной поддержки могут в любом месте, в частности на улице, блокпосте, торговом центре или даже после остановки автомобиля.