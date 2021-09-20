Скандалы, успехи и реформа: что нужно знать о Службе безопасности Украины

20 сентября 1991 года Верховной Радой Украины было принято постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР.

Все, что нужно знать о становлении СБУ и необходимости ее реформирования – читайте в нашем материале.

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Что такое СБУ? Это – подчиненный Президенту государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины.

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Поскольку украинскую Службу безопасности создали по подобию советского КГБ, то часть функций она получила от них. Например, речь идет о противодействии коррупции и экономическим преступлениям, которым занимается отдельное управление.

Как изменилась СБУ за 30 лет

Никак.

Сменить службу пытались неоднократно.

Например, в 2008-2009 годах СНБО принял решение "О Концепции реформирования Службы безопасности Украины" и "Комплексной целевой программе реформирования Службы безопасности Украины". В 2015 году также объявляли о новой реформе, которая должна была ликвидировать спецподразделения, которые занимаются экономическими преступлениями. Но каждый раз реализовать изменения в реальности что-то мешало.

Поэтому с момента своего создания СБУ почти не изменилась. Поэтому из-за чрезмерных полномочий и не всегда актуальных приоритетов работы, служба неоднократно оказывалась в различных скандалах.

Чаще всего – именно из-за деятельности управления "К", которое должно заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Его раздутый штат чаще всего обвиняют в чрезмерном давлении на украинский бизнес.

Внутри СБУ есть два крыла: одно борется с российской оккупацией, терроризмом, проводит спецоперации, а другое оказывает давление на бизнес и зарабатывает себе деньги злоупотреблением служебным положением,

– сказал, представляя последнюю попытку реформировать ведомство, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Впрочем, в скандалы СБУ попадала не только из-за него. В частности, Украинский Хельсинский союз по правам человека неоднократно заявлял, что именно Служба безопасности является главным нарушителем прав человека в Украине. В частности, правоохранители жаловались, что подозревают о существовании подконтрольных СБУ незаконных мест лишения свободы, в которых применяются пытки.

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Кроме того, после оккупации Крыма Россией полуостров покинули лишь 10% (215 из 2,3 тыс.) сотрудников СБУ. Подавляющее же большинство перешли на работу в ФСБ и, по информации правозащитников, были непосредственно привлечены к преследованию крымских татар на оккупированном полуострове.

Начало войны с Россией позволило максимально раскрыть потенциал той части службы, которая отвечала за контрразведку и защиту государственности. За первые пять лет войны СБУ предотвратила 300 терактов, прекратила деятельности нескольких агентурных сетей, которые были созданы российской военной разведкой и задержала сотни пророссийских боевиков.

Например, в 2019 году благодаря деятельности контрразведки СБУ разоблачили шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств, они стали в Украине персонами нон грата. Их же усилиями, 24 человека осудили за государственную измену, а 35 – за террористическую деятельность.

В 2020 году достижения СБУ выглядели так:

Результаты работы СБУ в 2020 году / Инфографика: ssu.gov.ua



Результаты работы СБУ в 2020 году / Инфографика: ssu.gov.ua

Кроме того, с начала войны спецслужба провела ряд уникальных и отчаянных операций. Самая известная и самая успешная – когда спецназовцы "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха для расследования дела о сбитии лайнера рейса МН17. Боевика обыскали, чтобы добавить его слова к материалам, которые направят в Гаагу. Впрочем, потом под давлением Кремля, Цемаха выдали в Россию по обмену и его след потерялся.

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Как рассказал 24 каналу спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, в том же скандально известном отделе "К" есть люди, которые занимаются контрразведкой.

Я знаю случай, когда офицеры этого подразделения помешали срыву работы украинских портов на длительный период. Россияне пытались подготовить диверсию через одну из своих строительных копаний и сорвать работы по углублению дна в портах. Если эти работы не проводить вовремя, то порты теряют лицензию, а государство, соответственно, деньги. Этого не произошло,

– сказал он.

Еще одна очень сложная и эффектная операция, организованная СБУ, касалась задержания боевиков группы ЧВК "Вагнер". Как утверждают в СМИ, разведчики пригласили российских наемников на работу по охране нефтяных мощностей в Венесуэле, предложив 5 тысяч долларов в месяц.

На предложение откликнулись "сотни" россиян, что позволило в ходе переговоров выделить тех, кто мог быть причастен к военным преступлениям. Перевозки боевиков, как следует из данных СМИ, должны были организовать чартерным самолетом, который по дороге должен был совершить экстренную остановку, во время которой боевиков и задержали бы. Однако эта сделка сорвалась – боевиков сначала задержали в Белоруссии, а затем вернули в Россию.

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Журналисты утверждают, что о сделке белорусскую сторону предупредили в Офисе президента Украины, чтобы не портить отношения с Россией накануне начала "всеобъемлющего перемирия" в зоне ООС.

Почему заговорили о реформе СБУ

Фактическим поводом для решения о начале реформы стал еще один скандал. Когда одного из полковников спецслужбы задержали по подозрению в организации убийства действующего генерала СБУ.

"Когда появилась информация о заказе убийства экс-заместителем главы СБУ, за закон по реформированию службы проголосовало большинство депутатов", – объяснил журналистам депутат парламента прошлого созыва Леонид Емец, который был первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по правовой политике и правосудии.

Итак, 28 января 2021 года Верховная Рада поддержала реформу Службы безопасности Украины, приняв в первом чтении внесение изменений в закон о СБУ.

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Документ не был идеальным. Ко второму чтению законопроекта о реформе СБУ подали 2568 поправок.

Однако разбирательство до сих пор так и не состоялось.

Из-за этого, как пояснил Макарук, сейчас вся служба, от низового до самого высокого звена, находится в состоянии анабиоза.

Большая агентурная работа заброшена. За последнее время не могу вспомнить ни одно громкое дело, открытое СБУ, которое было доведено до приговора суда. Они просто исчезли в никуда. Спецподразделение "Альфа" сейчас можно нанять просто для охраны вип-персон. Происходит отток молодых офицеров. Особенно – молодых контрразведчиков. Ресурсов нет, обеспечение не улучшается,

– рассказал представитель InformNapalm.

Что должна изменить реформа

Предложенные изменения предусматривают разграничение контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, усиления контрразведывательных и антитеррористических функций спецслужбы, а также возможностей противодействия информационным операциям против Украины.

В то же время спецслужба должна потерять спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, должен быть сокращен штат и проведена частичная демилитаризация этого органа.

И это позитивный шаг. Как отметил в эфире украинского радио генерал-майор СБУ, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун, главная проблема СБУ была даже не в несвойственных функциях, как контроль за экономикой и организованной преступностью. По его словам, любая спецслужба в мире и эту сферу деятельности должна контролировать, поскольку не исключено, что она может быть использована спецслужбами иностранных государств для дискредитации того или иного политика, или на подрыв национальной безопасности.

Проблема в том, что спецслужба должна быть спецслужбой, а не правоохранительным органом. Если мы хотим делать из спецслужбы действенную структуру, она должна действовать исключительно в рамках закона о контрразведывательной деятельности, не смешивая с собой правоохранительную функцию. То есть она не должна иметь следствия, оперативной работы, которая является предпосылкой к следствию, не должна иметь вещей, которые связаны с временным задержанием и тому подобное,

— объяснил Ягун.

Лишение СБУ правоохранительной функции поприветствовали и западные партнеры Украины.

"В случае принятия и полноценной имплементации новый закон поможет сделать СБУ более действенной, эффективной, подотчетной и способной лучше противостоять угрозам национальной безопасности Украины", – отметили представители Консультативной миссии ЕС.

Глава ЦПК Виталий Шабунин отметил, главная цель реформы сейчас – лишить Службу чрезмерных полномочий для предотвращения вмешательства в деятельность бизнеса, торговли оперативной информацией и политических преследований.

Вместе с тем по его словам, в таком виде законопроект позволяет уволить со Службы лучших офицеров и оставить худшие кадры.

Способствовать "очищению" СБУ от лучших должны пункты, которые предусматривают, что к переаттестации допустят только тех работников СБУ, которые имеют доступ к гостайне и должность которых требует такой доступ.

Такие нормы являются логичными для текущей работы Службы, но не для очистки от недобропорядочных работников. Поскольку этот доступ предоставляет сама СБУ, то со службы будет легче убрать тех, кого руководство считает ненадежным.

По мнению Шабунина, речь идет о:

участниках спецопераций против России, в частности, тех, кто принимал участие в спецоперации с "вагнеровцами";

сотрудниках, выступающих против коррумпированных коллег, занимающихся "наездами" на предпринимателей.

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Поэтому этот риск, по его словам, необходимо исключить.