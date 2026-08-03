Антирекорд полномасштабной войны: в июле Россия нанесла по Украине рекордное количество баллистических ударов

В июле российские войска рекордно увеличили количество применений баллистических ракет во время атак на Украину. Общее количество выпущенных ракет стало самым большим за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщает аналитический проект "Око Гора".

Сколько баллистических ракет запустила Россия по Украине в июле?

По подсчетам аналитиков, в течение месяца Россия выпустила около 126 баллистических ракет различных типов, среди которых "Искандер-М", северокорейские KN-23, а также зенитные ракеты С-300/С-400, которые оккупанты используют для ударов по наземным целям.

Для сравнения: в июне российская армия применила 96 баллистических ракет, в мае – 86, в апреле – 50, в марте – 39, в феврале – 116, а в январе – 74. Таким образом, июль стал самым интенсивным месяцем по количеству примененных баллистических ракет.

Аналитики "Око Гора" отмечают, что увеличение применения баллистических ракет происходит на фоне дефицита ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, агентство AFP, проанализировав ежедневные сводки Воздушных сил ВСУ, сообщило, что в целом в июле Россия выпустила по Украине 376 ракет различных типов – это более чем вдвое больше, чем в июне, и является самым высоким показателем за все время полномасштабной войны. Значительная часть ударов была нанесена по Киеву. Самой смертоносной стала атака в ночь на 2 июля, когда в столице погиб 31 человек.

В то же время, по данным AFP, в июле российские войска применили 4956 ударных беспилотников, что примерно на 14% меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия, вероятно, впервые за долгое время применила северокорейские баллистические ракеты KN-23. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты комбинировали различные типы вооружения – "Искандер-М", С-400, "Оникс", "Циркон" и, вероятно, KN-23, пытаясь затруднить работу украинской ПВО.

Отметим, что Украина сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, почему Россия активно пользуется ими, наращивая количество баллистических ударов. По словам Сергея "Флэша" Бескрестнова, на данный момент самый реальный способ усилить украинскую ПВО – получить ракеты Patriot из запасов стран-партнеров, ведь Россия уже производит больше баллистических ракет, чем выпускается ракет-перехватчиков. В то же время, по оценке народного депутата Александра Федиенко, при нынешних темпах производства враг может еще больше усилить ракетные атаки, в частности на Киев.