НАТО недооценило способность России производить снаряды, пополнять армию, – Силы обороны Эстонии
Источник:Bloomberg
В Североатлантическом Альянсе недооценили возможности страны-агрессора производить боеприпасы и набирать людей в армию. Новые разведданные побуждали союзников по НАТО к переоценке и предупреждениям о необходимости подготовки к долгосрочному конфликту.
Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии. Мартин Херем отметил, что предварительные прогнозы о том, что российские войска достигнут предела своих ресурсов, не оправдались.
Смотрите также Россия производит 5 – 7 тысяч снарядов в сутки: способен ли агрессор нарастить производство
"Могут производить еще больше"
Многие думали, что они (россияне – 24 Канал) не могут выйти за рамки этого. Сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше, в разы больше боеприпасов,
– подчеркнул Херем.
Также он добавил, что Россия способна производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год. Это значительно опережает европейские усилия.
Кроме того, оккупационная армия может набирать сотни тысяч новых солдат, сказал командующий Силами обороны Эстонии.
Обратите внимание Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира
КНДР – эффективный партнер России по артиллерии
- Недавно глава МИД заявил, что страна-агрессор продолжает получать оружие и ракеты от КНДР.
- "Как бы абсурдно это ни звучало, но создается впечатление, что Северная Корея для России – более эффективный партнер, чем наши друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.
- Министр подчеркнул, что Украина ценит все, что получает. Впрочем, масштабы войны требуют большего.
- Кулеба заметил, что война без достаточного количества артиллерийских боеприпасов стоит жизней многих украинских защитников.
- Глава МИДа призвал западных союзников и оборонную промышленность прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают производство.