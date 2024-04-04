Мобилизованные отправляются на фронт не сразу: сколько длится подготовка перед отправкой на фронт
В связи с началом полномасштабной войны в Украине, была введена всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. Однако подготовка к службе военнообязанных в рядах ВСУ имеет свои особенности.
Согласно установленным правилам, мужчины без предварительного военного опыта не могут непосредственно участвовать в боевых действиях на передовой. Перед тем, как их допустят к этой службе, они должны пройти длительное обучение продолжительностью от одного до трех месяцев.
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Сроки подготовки мобилизованных военнослужащих
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что мобилизованные лица не отправляются на фронт немедленно, ведь многие из них сначала проходят обучение в воинских частях и центрах.
Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что посещение военкомата не является гарантом автоматического вступления в Вооруженные силы или немедленной отправки на фронт. Процесс обучения обычно длится примерно месяц.
По его словам, если кандидат предоставляет необходимые данные и соответствует требованиям по состоянию здоровья и специальности, его могут призвать на службу в соответствующем направлении.
Также летом 2023 года было принято решение, что мужчины без предварительного военного опыта не будут допущены к службе на передовой.
Заместитель начальника штаба в командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Виктор Люльчак отметил, что срок подготовки мобилизованных военнослужащих-десантников составляет от 1 до 2 месяцев.
Председатель Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко добавил, что обучение после мобилизации обычно длится от 2 до 3 месяцев.
Всех призванных мы направляем в учебные центры. Там они проходят подготовку, и после этого их распределяют для дальнейшей службы. Обычно они проводят в учебных центрах 2–3 месяца,
– объяснил Сушко.
Мобилизация 500 тысяч человек: что известно
- Во время пресс-конференции 19 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с просьбой мобилизовать еще 450 – 500 тысяч человек. Зеленский отметил, что готов рассмотреть это дело, но требует убедительных аргументов относительно необходимости такого шага.
- Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что пока такой необходимости нет. Он отметил, что было пересмотрено внутренний ресурс ВСУ, поэтому пока нет необходимости в мобилизации такого количества людей.
- Во время разговора с прессой 3 апреля, Владимир Зеленский высказался по поводу дополнительного призыва в армию. Сейчас он соглашается с тем, что нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Зеленский отметил, что он пока не готов назвать количество лиц, которое надо дополнительно призвать.