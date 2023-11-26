За прошедшие сутки оккупанты применили против Украины 87 "Шахедов", – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Россия активизировала использование дронов в полномасштабной войне против Украины. За прошедшие сутки, 25 ноября, враг применил 87 беспилотников типа "Шахед".
Ранее Воздушные силы писали о 75 таких дронах, запущенных во время самой масштабной атаки дронами. Утром 26 ноября в Генштабе было уточнено общее количество "Шахедов", которые враг использовал за сутки.
Смотрите также: Тревожная ночь для оккупантов: почти половина Донецка и Мариуполь – без света
Все цели были сбиты
В Генштабе раскрыли статистику сбитых беспилотников.
Все вражеские дроны уничтожены,
– говорится в сообщении.
Вероятно, 87 – это количество БПЛА, которые Россия применила в течение всех суток, а не во время одной атаки.
Во время самой масштабной атаки дронов по украинской территории страна-агрессор применила 75 беспилотников. В то же время в Воздушных целях сообщили, что сбить удалось 74 из 75 дронов. Главной целью оккупантов стал Киев. Только на подлетах в столицу сбить более 60 дронов. К слову, воздушная тревога продолжалась более 6 часов.
В Воздушных силах рассказали о целях российских ударов дронами
- Преимущество использования беспилотников для массированных атак в том, что их цена довольно дешевая. Однако ущерб и проблемы они могут нанести очень серьезный. Об этом рассказал спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, объяснив, какую цель преследует враг.
- Однако во время атаки 25 ноября тактика врага изменилась. И прежде чем долететь до своей цели, беспилотник может "наматывать круги" – облетать области, поворачиваться, кружить из стороны в сторону. Так враг пытается обнаружить слабые места в противовоздушной обороне.
- К тому же, такие относительно дешевые средства, как дроны, направляют также, чтобы истощить систему ПВО. Враг делает это и во время точечных, и во время массированных атак.