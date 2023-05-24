Военное положение в Украине: сколько еще будет длиться общая мобилизация

В Украине длится военное положение и всеобщая мобилизация. Их продолжали уже несколько раз.

2 мая этого года военное положение и всеобщая мобилизация была еще продлена. Сколько еще это будет продолжаться – расскажет 24 Канал.

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Сколько продлится мобилизация в Украине

С 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в Украине продолжали несколько раз:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года,

с 25 мая по 23 августа 2022 года,

с 23 августа по 21 ноября 2022 года,

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года,

с 19 февраля по 20 мая 2023 года,

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Так, 2 мая в Украине еще продлили военное положение на 90 суток. Поэтому общая мобилизация продлится до 18 августа.

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