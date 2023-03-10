У Путина есть 3 пути: сколько еще он может оставаться у власти

В сети периодически появляются доказательства недовольства россиян так называемой СВО, оказалось, она смогла задеть рядовых людей. Поэтому уровень доверия к Владимиру Путину падает, а его будущая политическая судьба может пойти по одному из трех возможных сценариев.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что даже после смерти Путина вожжи правления Россией могут перейти к другому диктатору.

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На российскую экономику мощно давят западные санкции, а среди простых россиян растет недовольство из-за начавшейся полномасштабной войны. Допускают, что у Путина осталось не так много времени у власти.

На это Тизенгаузен заметил, что ранее подобное прочили и Северной Корее. Мол, им осталось 5 – 10 лет, однако уже более полувека там правят "Кими и вообще очень хорошо себя чувствуют".

Что может ожидать Путина

Тизенгаузен назвал три возможных сценария развития событий для Путина.

Один из таких путей – это судьба Северной Кореи.

Второй – это продать своему электорату поражение как победу.

Третий – это просто осуществить определенный трансфер власти и уйти на покой.

Но я считаю, что он не доживет. Поэтому даем где-то 1 – 1,5 года ему,

– резюмировал политтехнолог.

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