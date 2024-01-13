Американский пилот F-16 сказал, сколько таких истребителей нужно Украине
13 января 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:Голос Америки
В ряде стран-партнеров учат украинских пилотов летать на истребителях F-16. Американский пилот предположил, сколько таких самолетов нужно Украине.
Подполковник ВВС США, пилот F-16, Дэн Хэмптон сказал, сколько истребителей F-16 нужно иметь нашему государству. По его словам, любое количество пригодится для защиты украинского неба.
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В идеале нужно две эскадрильи
Дэн Гемптом сказал, что если бы он мог попасть в Украину с хотя бы 6 самолетами F-16, то он бы это сделал.
В идеале нужно иметь две полные эскадрильи, то есть 36 – 40 самолетов,
– сказал военный.
По его словам, такое количество нужно, ведь ни один реактивный самолет не может работать все время.
Украина уже готовит аэродромы для истребителей F-16
- Украина готовит инфраструктуру для приема целевых истребителей F-16. Также украинские летчики и инженеры проходят обучение на Западе. Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, сейчас идет активная работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.
- Параллельно продолжаются согласования в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Он уточнил, что закончить их планируют к концу этого года.
- Генерал-лейтенант добавил, что внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.