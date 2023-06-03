От "Адмирала Эссена" до "Ивана Хурса": за год войны Украина поразила 22 российских корабля
Источник:Армия Inform
Украинская армия, фактически не имея своего флота, наделала много неприятностей врагу. За более чем год полномасштабной войны небоеспособными стали более 2 десятков кораблей Черноморского флота России.
Часть из них была надолго выведена из строя, а другие – кормят рыб в Черном море.
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"Москва" затонула, а "Иван Хурс" поразил дрон
"Самой крупной рыбой", возглавляющей список потерь российских морских судов, безусловно, стал крейсер "Москва". Затопление бывшего флагмана Черноморского флота России шокировало россиян, и они долго пытались скрыть это.Интересно! Министр обороны Алексей Резников напомнил, что день поражения крейсера "Москва" был последним днем доминирования российского флота на Черном море.
Кстати, повреждение корабля "Иван Хурс" россияне тоже пытались скрыть. Они даже публиковали видео его прохождения в Черном море якобы "без повреждений и крена", но потом выяснилось, что этим кадрам несколько лет. Также в сети появился момент удара морского дрона по "Ивану Хурсу".
Всего за полтора года войны Россия потеряла 17 боевых судов, а еще 4 – выведены из строя на длительный срок. Также один корабль был выведен из строя на 10 суток – это фрегат "Эссен". Поэтому Черноморский флот был вынужден держаться в Черном море подальше от украинского побережья, чтобы не рисковать другими судами.
Сколько своих кораблей потеряли оккупанты за год войны / Фото Армия Inform
Как затонул крейсер "Москва"
- 13 апреля 2022 года стало известно о пожаре на корабле "Москва". На следующий день, 14 апреля, Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что "Москва" была потоплена украинским "Нептуном".
- Спасти тогда удалось 14 моряков, а вот судьба 496 человек оставалась неизвестной. Позже некоторых моряков признали погибшими. Конечно, оккупанты и по сей день скрывают точное количество потерь.
- В конце концов поздно вечером 14 апреля Россия признала, что их крейсер "Москва" затонул. Это произошло во время буксировки корабля в порт временно оккупированного Севастополя.
- Институт Черноморских стратегических исследований сообщил, что в результате уничтожения "Москвы" количество ракетных ударов российского флота в Черном море уменьшилось почти на 25%.
- Кроме того, это существенно изменило ход событий, вызвав цепную реакцию: первое успешное использование украинских ракет на такое большое расстояние убедило наших партнеров, что нет смысла откладывать передачу ракет Harpoon. А тогда команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно использовала ракеты Harpoon в Украине, что привело к изгнанию российских оккупантов с острова Змеиный.