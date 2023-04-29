Будут воевать топорами: оппозиционер рассказал, когда для Путина начнутся проблемы

Разведка США сообщает, что у Владимира Путина хватит денег только на год ведения войны. А вот, по данным украинской разведки, на мобилизационный ресурс он может рассчитывать до 2030 года.

На самом деле, Путин готов воевать до последнего россиянина. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider (Россия) Тимур Олевский.

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Гробов уже достаточно много

Он отметил, что идеальный вариант окончания войны для Украины, когда она освобождает свои территории и всегда имеет на Востоке воинствующего врага. Он накапливает силы и пытается что-то сделать, но сделать может не больше, чем исламские террористы в Израиле.

Много говорилось, что когда с фронта будет приходить большое количество гробов, в российском обществе возникнет "афганский синдром". Гробов уже достаточно много. И все "синдромы" должны были уже состояться,

– предположил журналист.

Однако Россия, и это видно по протестам после выборов, существует знаковыми событиями.

"Выборы каждый раз были такими событиями и поводами для того, чтобы оппозиция выходила на улицы. Поэтому если контрнаступление ВСУ будет таким, каким он кажется, то количество гробов в России сразу будет фатально большим. И это может сломать историю о "мобилизации до 2030 года", - подчеркнул Олевский.

Оппозиционный журналист предположил, сколько может продолжаться война: смотрите видео

Более важный вопрос

В общем, если предположить, что мобилизация будет продолжаться до 2030 года, то, по его мнению, оккупанты будут воевать с топорами.

России будет очень тяжело одевать, кормить, давать оружие мобилизованным. Кто-то должен будет остановиться и начать готовиться к следующей войне – строить танки, кормить людей, которые это делают. А еще нужно искать подшипники, которые в России не производят, чтобы строить танки,

– объяснил собеседник.

В определенное время люди, которые будут идти на мобилизации, начнут умирать от истощения по дороге.

Я верю в пробуждение во всех тех, кто сейчас идет на войну, инстинкта самосохранения. В какой-то момент он сработает. Не могу представить 2030 год точкой окончания войны только потому, что у Путина все еще так много людей, чтобы их отправлять на фронт. ,

– предположил журналист.

Важнее другой вопрос – когда у Путина закончатся деньги на войну.

"Если деньги закончаться через год, то и война закончится тогда же", - резюмировал Тимур Олевский.

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