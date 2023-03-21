Сколько людей в России ежемесячно мобилизуют в армию: данные украинской разведки

В России продолжается так называемая "скрытая мобилизация". И, хотя на официальном уровне, массовую мобилизацию не объявляют, однако оккупанты пытаются перекрыть бешеные потери мобилизованными.

Кроме того, россияне готовят новые мероприятия, чтобы отправить на войну еще больше людей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Как проходит скрытая мобилизация в России

По последней информации ГУР МО, Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч россиян. Юсов утверждает, что скрытая мобилизация и подготовка к дальнейшим мобилизационным мерам доказывают, что этих действий недостаточно. Огромные потери на поле боя свидетельствуют, что "армия неэффективна, необеспеченна, должным образом не обучена".

Представитель разведки также подчеркнул, что моральное состояние частично мобилизованных очень низкое. Доказательством этого являются многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" российских мобилизованных на передовой.

Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет,

– говорит Юсов.

По мнению Юсова, если бы мобилизованные могли сбежать с фронта, то они бы так и делали. Однако частично мобилизованных россиян запугивают расстрелами, а в так называемой "второй армии мира" действует только принцип кнута.

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