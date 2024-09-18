Сколько дронов и ракет ежемесячно производит Россия: в Forbes назвали точные цифры

По данным аналитиков, Россия ежемесячно производит десятки ракет "Калибр" и сотни дронов "Шахед". И происходит это несмотря на международные санкции.

Издание Forbes пишет, что российский военно-промышленный комплекс продолжает выпускать значительное количество вооружения. В частности, производство крылатых ракет "Калибр" и дронов "Шахед-136" не прекращается. Они представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Темпы производства оружия Кремлем

Согласно оценкам экспертов, ежемесячные темпы производства ракет в России достигают от 132 до 171 единицы, а стоимость такого производства – около 1,1 миллиарда.

Это примерно соответствует количеству ракет, выпущенных по Украине во время одного из массированных ударов.

Москва имеет в запасах 350 "Калибров" и продолжает выпускать от 30 до 40 новых ракет ежемесячно. Также в военных арсеналах находится 55 ракет типа "Кинжал" с возможностью производства до 6 единиц в месяц.

Производство дронов "Шахед" в России, вероятно, составляет более 500 единиц ежемесячно. Это обходится в примерно 100 миллионов долларов. Сейчас в запасах врага есть 200 единиц дронов.

Аналитики дополнили свою статью инфографикой, которая наглядно демонстрирует объемы производства и запасы различных типов вооружений в государстве-агрессоре.



Производство оружия в России / Инфографика Forbes

В то же время Москва планирует в 2024 году выпустить 224 ракеты Х-32 и продолжает разработку новых типов вооружений, в частности тяжелые морские дроны "Визир", которыми можно управлять с помощью искусственного интеллекта.

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Напомним, что аналитики Института изучения войны писали, как Россия продолжает наращивать свои военные мощности, существенно увеличивая изготовление танков, бронемашин и другого оружия. По словам экспертов, производство танков выросло на 215%, бронированных машин – на 141%, а артиллерийских орудий – на 149%.

Как отмечают в ISW, около 80% вооруженной индустрии по танкам и бронемашинам базируется на обновлении старых советских корпусов. В общем немало больших цифр можно объяснить тем, что россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.