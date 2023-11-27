"Застали врасплох": в России признались, что потеряли 76 пассажирских самолетов из-за санкций Запада

В России заявили о потере 76 пассажирских самолетов. Причиной оккупанты называют санкции Запада.

По информации пропагандистских изданий, об этом рассказал глава министерства транспорта России Виталий Савельев. 24 Канал.

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Россия потеряла пассажирские самолеты

Нас неожиданно застали врасплох решениями забрать самолеты. В общей сложности мы потеряли 76 пассажирских судов,

– сообщил Савельев.

Санкции против русской авиаотрасли были введены после начала полномасштабной войны. В рамках ограничений США и Европейский Союз перестали поставлять в Россию самолеты и комплектующие.

Они обязали лизингодателей вернуть самолеты, сданные в лизинг. Их количество, по данным Bloomberg, составило до 40% российского флота. В связи с этим иностранные суда авиакомпаний страны-агрессора были арестованы.

Ранее обнародовали информацию, что крупнейшая лизинговая компания России ГТЛК отказалась от запланированных повышений ставки на 30% на лизинг 37 самолетов, ранее принадлежавших GTLK Europe. Издание отмечает, что большинство этих лайнеров используют авиакомпании Аэрофлот и Россия, S7 Airlines, Ямал и Аврора.

"Компромиссу", по информации пропагандистов, удалось добиться благодаря вмешательству минтранса.

Санкции Запада против России: последние новости