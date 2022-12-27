Сколько батарей Patriot нужно Украине и когда могут стать на защиту неба

Украина получит от США одну батарею ЗРК Patriot, главным преимуществом которой является способность противодействовать баллистическим ракетам. Однако это только начало.

Так, наши партнеры из Соединенных Штатов сначала будут смотреть как Вооруженные Силы Украины работают с Patriot, а также на эффективность их применения, чтобы отражать атаки врага. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Сколько Patriot нужно Украине

По его словам, это только начало. В дальнейшем Соединенные Штаты будут предоставлять нашему государству следующие комплексы Patriot. Что касается количества необходимых нам систем ПВО, то здесь все просто – чем больше их предоставят, тем лучше для нашего государства.

"Чем больше современных зенитно-ракетных комплексов будет в распоряжении Вооруженных Сил Украины, тем лучше и плотнее будет наша противовоздушная оборона. Здесь нет никакого смысла считать", – отметил военный обозреватель.

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Когда системы ПВО могут стать на защиту украинского неба

По стандартной процедуре украинские военные должны были осваивать Patriot в течение года, но Украине обещали научить их за полгода. Этого времени достаточно, чтобы серьезно изучить зенитно-ракетный комплекс, поскольку это высокотехнологичное вооружение и необходимо учитывать многие факторы, чтобы его эксплуатировать.

В первую очередь говорится о тактико-технологических характеристиках зенитно-ракетного комплекса, его тактике использования, правилах эксплуатации и ремонта.



Как ЗРК Patriot помогут закрыть небо над Украиной / Инфографика 24 канала

Впрочем, сейчас появилась информация, что наши американские партнеры разработали сокращенную программу для украинских военных по освоению систем ПВО Patriot. Она предполагает обучение наших защитников за срок до 2 месяцев.

Если сейчас начать обучение, то к весне мы должны уже эксплуатировать (ЗРК Patriot – 24 канал). Получить системы и поставить их на боевое дежурство украинской армии,

– сказал Попович.

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