Не думаю, что он дотянет до 2036 года – Фельштинский о судьбе Путина и России
Российский руководитель Владимир Путин "победил" на президентских выборах России. Уже 7 мая должна состояться инаугурация. Это будет пятый срок диктатора.
После этого глава Кремля сможет править страной-террористом до 2036 года. Однако, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в эфире 24 Канала предположил, что Путин вряд ли дотянет до этого времени.
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Правление Путина под угрозой
Фельштинский отметил, что пока только Иосиф Сталин правил в Советском Союзе дольше, чем Владимир Путин. Экс-глава СССР руководил государством с 1923 по 1953 год – ровно 30 лет. В то же время российский диктатор уже 25 лет возглавляет Россию, поэтому имеет все шансы стать правителем, который дольше всех у власти. Конечно, если с ним ничего не случится в ближайшие годы.
Некоторое время назад российское государство было на законодательном уровне подстроено так, чтобы позволить Путину быть президентом до 2036 года. Тогда диктатор создал чрезвычайно удобную, стабильную и комфортную систему для себя. Он может править до сих пор за единственным исключением – если не начнет большую войну. Впрочем, в 2022 году диктатор ее начал, напав на Украину.
Не думаю, конечно, что он дотянет до 2036 года, будем откровенны. Но при этом война перестроилась в несколько иной формат с точки зрения России. Сегодня Москва ввела себя в режим перманентной войны. И так, как она ее ведет, – может вести ее вечно. Будет ли остальной мир смотреть на это спокойно и терпеливо, допуская ведение этой войны вечно? Это уже другой разговор,
– предположил доктор исторических наук.
Последние новости о Владимире Путине
- В Сухопутных войсках считают, что россияне будут продолжать наступать, ведь это вопрос выживания Владимира Путина. Иван Тимочко отметил, что только захватчики остановятся, кремлевский диктатор не сможет рассказывать россиянам о "победах", а это будет означать, что война для России зайдет в "тупик".
- Председатель Совета резервистов также предположил, что Путин пытается создать хаос в Украине, уничтожая объекты жизнеобеспечения и ударяя по гражданскому населению. Таким образом диктатор хочет выйти на переговорный процесс с союзниками, требуя уступок для себя, вероятно, чтобы сохранить власть или финансы за рубежом.
- На днях Владимир Путин заявил, что в России якобы за 3 месяца в более чем полтора раза выросли доходы бюджета по сравнению с 2023 годом. По его словам, российская экономика укрепляется, бюджет вырос, а дефицит уменьшился. Диктатор взялся убеждать, что "формируется солидная база для роста бюджетных доходов".