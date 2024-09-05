Существенно масштабировать не могут: насколько много ракет способна производить Россия

В начале 2024 года разведывательные органы сообщали, что в месяц россияне могут производить примерно 115 – 130 стратегических ракет. А также более сотни оперативно-тактических ракет.

За последние полгода враг пытался увеличивать производство ракет, но сейчас ему сложно это сделать. Это 24 Каналу объяснил авиационный эксперт Богдан Долинце.

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Почему враг не может масштабировать производство

Как отметил Богдан Долинце, была информация, что оккупанты могут производить в месяц примерно 115 – 130 стратегических ракет, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков или с морских платформ. Говорится о "Калибрах" и ракетах типа Ха. Кроме того, более сотни оперативно-тактических ракет, которые запускаются с самолетов. В основном это ракеты Х-31 и Х-59. За последние полгода враг пытался увеличивать производство.

Но говорить о возможности существенного увеличения производства именно ракетного вооружения даже в полтора – два раза, наверное, сегодня им это будет сложно или почти невозможно сделать. Потому что все-таки это производство зависит от комплектующих западного производства,

– подчеркнул он.

Это влияет на станки, на производство, на поставку комплектующих к этим производственным средствам. Говорится о программном обеспечении, определенных сверлозаменяемых материалах. Они являются очень критическими для производства. Когда эти компоненты сложно получать, то это ограничивает возможности захватчиков для масштабирования производства ракет.

"А уничтожение такого оборудования на заводах может привести к невозможности россиян в дальнейшем производить такие средства поражения. Это ракеты и оперативно-тактического класса, и стратегического класса", – добавил авиаэксперт.