За останні пів року ворог намагався збільшувати виробництво ракет, але зараз йому складно це зробити. Це 24 Каналу пояснив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Чому ворог не може масштабувати виробництво

Як зазначив Богдан Долінце, була інформація, що окупанти можуть виготовляти на місяць приблизно 115 – 130 стратегічних ракет, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників або з морських платформ. Мовиться про "Калібри" та ракети типу Ха. Крім того, більше сотні оперативно-тактичних ракет, які запускаються з літаків. В основному це ракети Х-31 та Х-59. За останні пів року ворог намагався збільшувати виробництво.

Але говорити про можливості суттєвого збільшення виробництва саме ракетного озброєння навіть у півтора – два рази, напевно, сьогодні їм це буде складно або майже неможливо зробити. Тому що все-таки це виробництво залежить від комплектуючих західного виробництва,

– підкреслив він.

Це впливає на станки, на виробництво, на постачання комплектуючих до цих виробничих засобів. Мовиться про програмне забезпечення, певні свердлозамінні матеріали. Вони є дуже критичними для виробництва. Коли ці компоненти складно отримувати, то це обмежує можливості загарбників для масштабування виробництва ракет.

"А знищення такого обладнання на заводах може призвести до неможливості росіян надалі виготовляти такі засоби ураження. Це ракети і оперативно-тактичного класу, і стратегічного класу", – додав авіаексперт.