Осталось около тысячи ракет, – Свитан спрогнозировал, какими могут быть следующие обстрелы

Ракетные обстрелы Украины не прекращаются, поскольку оккупанты имеют достаточно ресурсов. Они придумали способ истощать нашу ПВО.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, разведки разных стран подтверждают, что у россиян есть примерно еще тысяча ракет.

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"Оккупанты до сих пор производят "Калибры". У них есть запас для производства, поэтому есть примерно тысяча ракет и это примерно 10 волн запуска. Это тот резерв, который ни одна страна не трогает, если нет угрозы. Это неприкосновенный запас, а россияне уже начинают его использовать, поэтому допускаю, что применят все к нулю", – сказал Свитан.

По мнению военного эксперта, нужно выпускать несколько миллионов человек, чтобы уменьшить последствия проблем, которые будут внутри страны. Свитан отметил, что это удержит на плаву энергосистему и все, что связано с обеспечением жизни.

Почему применили ракету, которая может иметь ядерный заряд

Одна из ракет, сбившихся 17 ноября, способна нести ядерный боезаряд . Речь идет о ракете Х-55. Свитан сказал, что это учебно-тренировочная ракета, которая не оснащена ядерным зарядом, но для тяжести и центровки ее применяют как обманку для тяжести. По его мнению, такого рода ракет могло быть больше.

Особенно в первых волнах, чтобы блокировать нашу систему обнаружения целей. Как минимум, для 10 таких ракет требуется 20 снарядов ПВО. С военной точки зрения это нормальный подход. Россияне нашли такой интересный момент, – рассказал Свитан.

Он добавил, что у врага много ракет Х-55, которым более 40 лет. Рассвет подчеркнул – использовать боеприпас по прямому назначению оккупанты точно не будут, поэтому и нашли такое назначение.

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