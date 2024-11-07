Цифра впечатляет: сколько ракет накопила Россия за последнее время

Россия накапливает ракеты для энергетического террора против Украины. Ежесуточно россияне изготавливают несколько единиц разного типа.

Об этом 24 Каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он сказал, сколько ориентировочно ракет по состоянию на ноябрь имеет страна-агрессор.

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Это вызывает беспокойство

В России постоянно работает ракетное производство. Например, если речь идет о ракетах Х-101/55, то за сутки россиянам удается изготовить примерно две единицы, а крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" – одну.

На сегодня россияне имеют больше "Калибров", чем Х-101/55,

– отметил Коваленко.

По состоянию на начало ноября у врага может быть более 1600 ракет различной номенклатуры. Проблема в том, что Россия имеет накопленный боекомплект, который оккупанты, вероятно, будут использовать для энергетического террора против Украины.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что сейчас противник катализировал использование дронов. Не только иранских дронов-камикадзе "Шахед", но и дронов-приманок, например, "Гербера" и "Пародия", которые отвлекают внимание комплексов противовоздушной обороны.

Обратите внимание! Эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко объяснил, что россияне чуть ли не каждую ночь запускают дроны-камикадзе, чтобы истощить систему противовоздушной и противоракетной обороны.

"Если россияне синхронизируют дроновый налет на территорию Украины, например, в воздушном пространстве одновременно будет находиться 100 – 150 дронов, при этом еще будет происходить массированный ракетный обстрел с использованием 70 – 100 ракет различного типа, то это будет серьезный вызов для украинской ПВО", – сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что Россия готовится к массированным атакам по Украине. В частности, россияне накапливают на аэродромах ракеты и топливо. К массированным атакам враг может уже накануне зимы.