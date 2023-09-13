В ГУР оценили, сколько ракет сейчас в России и увеличилось ли их количество
В сентябре Россия наносит удары по Украине преимущественно с помощью дронов. По всей вероятности, агрессор бережет ракеты, чтобы бить ими по нашей инфраструктуре, когда начнется отопительный сезон.
В The New York Times вышла статья, где говорится, что производство ракет в России превысило довоенный уровень. Представитель ГУР Андрей Юсов дал свой комментарий о ситуации в эфире телемарафона.
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Как украинская разведка оценивает запасы ракет в России
Враг пытается наращивать производство оружия и переводить экономику на военные рельсы. Но текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию на полномасштабное вторжение,
– говорит Юсов.
По его словам, Россия не сможет вернуться к объемам производства ракет, которые были до февраля 2022 года, "еще более длительный период". Впрочем, оккупанты уже готовят новые атаки осенью и зимой.
Угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, гражданской инфраструктуре сохраняются, и это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны, как и предмет заботы для нашей проукраинской международной коалиции,
– подытожил представитель ГУР.
Что написали журналисты NYT
В их материале говорится, что санкционные ограничения, наложенные после 24 февраля 2022 года, сдерживали производство ракет в России как минимум полугода. А уже к концу года Кремль начал набирать обороты в выполнении оборонных заказов.
"Менее чем через год после начала вторжения Москва возобновила торговлю критически важными компонентами (для ракет, – 24 Канал), направив их через такие страны, как Армения и Турция. Запад пытался ограничить экспорт чипов в Россию, однако это сделать не так просто", – указали медийщики.
Лейтмотив статьи: Кремлю удалось перестроить экономику на военные рельсы, адаптироваться к санкциям и производить вооружение.
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Хорошие новости о российских ракетах
- Украина 13 сентября помогла "починить" российские корабли в Севастополе, уничтожив крылатыми ракетами подлодку "Ростов-на-Дону". Она стоила 300 миллионов долларов и была носителем "Калибров".
- Эксперты говорят, что это новое слово Украины в войне, которое войдет в историю военно-морского дела. Подлодки очень сложно уничтожать, потому что для этого нужно специальное оборудование, которого у нас просто нет. Поскольку в море мы бы не могли поразить подлодку, оставалась только возможность сделать это тогда, когда "Ростов-на-Дону" будет в надводном положении. Это большая редкость, так что единственным окном возможностей было поражение в бухте. Что и сделали украинские летчики – вероятно, британскими ракетами Storm Shadow.
- Это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки.
- Оно стало возможным благодаря агентам из партизанского движения "Атеш", которые помогли уничтожить российские корабли в Севастополе, наведя украинских пилотов на российское железо. Гражданское население, военнослужащие Черноморского флота России и рабочие ремонтного завода следили за флотом окупантов более года.