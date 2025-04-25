Работа по Крыму продолжается постоянно, – Братчук сообщил о боях на Юге Украины
- Украинские силы активно работают по Крыму, ожидаются хорошие новости, россияне пытаются захватить острова на Приднепровском направлении.
- На Запорожском направлении активизировались российские "спящие" подразделения, проводят тактические наступления, но прорыв не удалось осуществить.
Продолжается активная работа украинских сил по Крыму, в ближайшее время можно ожидать хороших новостей. На Приднепровском направлении россияне не оставляют попыток захватить острова и выйти на правый берег.
Об этом 24 Каналу сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что Запорожское направление также остается напряженным. Здесь россияне активизировали "спящие" подразделения, и проводят тактические наступления.
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Как россияне снова забрехались из-за взрывов в Крыму
В Черном море сейчас находится один вражеский ракетоноситель, на его борту – шесть крылатых ракет "Калибр". Во время массированного обстрела Украины ночью 24 апреля Россия снова использовала ракеты морского базирования именно этого типа. Традиционно запуск осуществлялся из района вблизи Геленджика – это одна из точек, откуда противник регулярно выходит на боевые позиции.
Основная же часть ракетоносителей сейчас базируется в порту Новороссийска. По мнению Братчука, это вопрос времени – пока приоритеты сконцентрированы на суше и фронте. Хотя ситуация в Черном море также находится под постоянным вниманием.
Надеюсь, что на днях появятся приятные новости и по Крыму. Работа там продолжается постоянно. Этой ночью (25 апреля – 24 Канал) так называемые "боевые комары" снова не давали покоя оккупантам,
– подчеркнул он.
В Крыму было тревожно, работала "пе-ве-о", но и здесь россияне путаются в показаниях: сначала сообщили об одном количестве сбитых целей, позже – о совсем другом. Об утренней атаке, традиционно около четырех часов, они вообще не упомянули. Минобороны России просто молчит.
Отметим, партизанское движение "Атеш" сообщило о попадании в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова в городе Саки.
О ситуации на Приднепровском направлении
На Приднепровском направлении враг за 24 апреля активизировался, провел три штурмовые действия. Цель понятна – контроль над островами, попытки выйти на правый берег. В целом ситуация там существенно не изменилась.
Меняется лишь количество уничтоженных вражеских сил, что зависит от количества штурмовых групп, которые регулярно переправляются через плавни Днепра, пытаясь закрепиться на островах. Эвакуация раненых и погибших почти не проводится.
Продолжается интенсивная контрбатарейная борьба. Силы обороны Юга уничтожают вражеские плавсредства и артиллерийские системы – ежедневно, как и личный состав,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Хотя медийное внимание к этому направлению меньше, чем к Донетчине, Курской или Сумской области, боевые действия там продолжаются. Общая проблема для Херсонщины и Запорожья – террор местного населения со стороны оккупантов.
О ситуации на Запорожском направлении
Запорожское направление довольно активное в тактическом смысле. Несколько недель назад активизировались так называемые "спящие" подразделения противника, которые ранее не участвовали в боевых действиях. В частности, это 58 общевойсковая армия России, которая отвечает за этот сектор.
Враг проводит наступательные действия тактического уровня – привлечены отдельные полки и батальоны, вышедшие на рубежи вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково и Степное. Это и все продвижение врага на сегодня.
Наблюдается использование скоростного транспорта, в частности мотоциклов – эта тактика характерна для всех направлений.
Но прорыва сделать не удалось. Все "байкеры" там и остались,
– отметил Сергей Братчук.
Есть основания полагать, что атаки на Запорожском направлении имеют отвлекающий характер. Внимание противника может быть направлено на другие, приоритетные для него участки: Покровский, Лиманский, Торецкий, Часов Яр.
Бои на Юге: смотрите на карте
Создаст ли враг новую ударную группировку – покажет время. Средства разведки позволяют фиксировать накопление сил. Сейчас таких признаков нет, хотя с временно оккупированного Крыма противник пытается перебрасывать подразделения, вооружения и технику именно в этом направлении. Но это, вероятно, касается юга Донецкой области.