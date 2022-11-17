"Может пролететь всю Европу": Свитан рассказал, куда могут достать российские ракеты
Террористические ракетные атаки наносят значительный ущерб украинской инфраструктуре. Однако после инцидента в Польше стало понятно, что аналогичная угроза может ждать также и европейские страны.
Даже того арсенала, который оккупанты применяли в Украине, достаточно для ударов по целям во всей Европе. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.
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Эксперт отметил, что у России достаточно средств поражения, которые могут достать фактически до любой точки Европы.
Ракета Х-101 может лететь на 5500 километров: она может пройти всю Европу и упасть в океан. Есть также у них ракеты Х-555 и "Калибры", которые более 2000 километров могут пролетать. То есть это до середины Европы точно "дойдут",
– объяснил специалист.
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По его словам, также дальнобойны сверхзвуковые ракеты "Кинжал" , которые выпускают из истребителей МиГ-31 и могут пролететь также более 2000 километров .
"Дальнобойность зависит от высоты пуска и скорости разгона самого самолета-носителя "Кинжалов". Поэтому можно говорить, что Россия фактически до океана может доставать средствами поражения . По крайней мере, теми, которые мы видим в Украине", - резюмировал Свитан.
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Ракетные атаки по Украине: что известно
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