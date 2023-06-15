Жены почти 600 оккупантов монетизировали их на пельмени: потери врага по состоянию на 15 июня

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Наши военные за прошедшие сутки отправили на тот свет 580 бойцов так называемой "второй армии мира".

Заметим, что общая статистика поражает еще больше. С 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы ликвидировали 217 910 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать "пакетизированных" оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Добавим, что за более года полномасштабного вторжения враг также понес колоссальные потери в технике. Наши военные превратили в металлолом тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Также больше не будут угрожать ни нашим защитникам, ни гражданским несколько сотен самолетов и вертолетов. Самой дорогой потерей противника в войне, развязанной против Украины, все еще остается крейсер "Москва". Пройдемся поподробнее по статистике.

танков – 3 955;

боевых бронированных машин – 7 667;

артиллерийских систем – 3 793;

РСЗО – 604;

средств ПВО – 364;

самолетов – 314;

вертолетов – 301;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 333;

крылатых ракет – 1 199;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 506;

специальной техники – 519.



Потери врага по состоянию на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Большие потери неприятеля соединены конкретно с тяжелыми и интенсивными боями. В Генштабе ВСУ отметили, что враг продолжает концентрировать свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали 49 боевых столкновений.

Также за 14 июня авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 13 районов скопления личного состава, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы.