600 оккупантов и 9 средств ПВО: потери врага на 6 июля

На поле боя украинские защитники не устают демонстрировать отвагу, мощно уничтожая оккупантов. Собственно, только за минувшие сутки, 5 июля, к Кобзону отправилось 600 врагов.

Уже почти 500 дней идет российско-украинская война. С ее начала погибло 232 300 захватчиков. Кроме того, у России есть значительные потери в технике.

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Сколько враг потерял техники

Танков – 4 068 единиц;

боевых бронированных машин – 7 932 единицы;

артиллерийских систем – 4 310 единиц;

РСЗО – 657 единиц;

средств ПВО – 404 единицы;

самолетов – 315 единиц;

вертолетов – 309 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 635 единиц;

крылатых ракет – 1 264 единицы;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 888 единиц;

специальной техники – 605 единиц.

Только за минувшие сутки вражеское войско уменьшилось на 6 танков, 15 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО, 9 средств ПВО, 21 беспилотник, 23 единицы автомобильной техники, 7 единиц специальной техники.

У врага потери в 10 раз больше

Командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью американским журналистам прокомментировал, как продвигается контрнаступление наших военных. Он отметил, что все происходит по плану. При этом генерал добавил, что потери вражеского войска в 8–10 раз превышают потери ВСУ, в частности это касается погибших бойцов.