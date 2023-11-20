Почему нет смысла считать, сколько Россия потратила денег на ракеты

Уже по второму кругу пошла новость, что Россия для возможных обстрелов энергосистемы накопила более 800 дальнобойных ракет. В этот раз спикер ОК "Юг" Гуменюк говорила и о сверхзвуковых крылатых ракетах "Оникс" в Крыму. Из этого следует, что количество дальнобойных ракет у россиян на самом деле может быть значительно выше 870 единиц.

Когда и как – на эти два базовых вопроса о возможных ударах по энергетике ответ неизвестен. Но кое-что базисное все же заранее можно сказать.

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Ошибки в подсчете расходов России на ракеты

Как только россияне выполняют очередной ракетный удар, у нас начинается "социалистическое соревнование" с подсчетами, сколько сотен миллионов долларов на этот раз Россия потратила в никуда, вместо потратить эти деньги на обустройство собственной инфраструктуры. Но это "социалистическое соревнование" происходит по меньшей мере с двумя методологическими ошибками.

Первая – это учет стоимости российского оружия. Параметр стоимости оружия исходит не только из количественных затрат на продукцию, влияет также темп производства. На таком фоне российский "Калибр" с текущим темпом производства более 200 единиц в год вряд ли может стоить 10 миллионов долларов или даже выше. В то же время "Томагавк" с темпами производства около 50 штук в год – всего по 2 миллиона долларов в единицу. Даже если делать поправку на то, что в теории санкционные ограничения должны увеличивать транзакционные затраты на производство оружия.

А есть еще и другой аспект – какой ценник на свои ракеты может ставить минобороны России, и от которого оно "пляшет" в одобрении тех или иных решений.

Цифры по стоимости в рублях по госконтрактам минобороны России на те же "Х-101" и "Калибр" в открытом доступе отсутствуют. Но есть цифры относительно других видов вооружения для российских вооруженных сил. Там логика по цифрам колеблется в соответствии с генеральной линией партии.

"Уникальная" российская эконометрика

К примеру, одно из российских государственных пропагандистских СМИ написало, что минобороны в 2015 году заказывало строительство ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт" стоимостью 1,47 миллиарда рублей. На основе этой же цифры суд принимал решение в 2023 году (из-за срыва сроков поставки).

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Показатель в 1,47 миллиарда рублей в этой истории для нас имеет вполне прикладное значение, поскольку именно к проекту 22800 "Каракурт" относился фактически уничтоженный в Керчи корвет "Аскольд". Если дальше конвертировать в доллары, то получается эквивалент только 24 миллиона долларов по курсу 2015 года или 16 миллионов долларов по текущему курсу.

Далее сравнимо, что, например, минобороны России покупает Ту-160М, состоящие из заготовок советского периода, за 15 – 16 миллиардов рублей за единицу. То есть стоимость ракетного корвета для россиян – это 1/10 стоимости воспроизведенного стратегического бомбардировщика.

Или другое сравнение – себестоимость российского "Ка-52" до полномасштабного вторжения составляла 1,1 миллиарда рублей. Минобороны России соглашалось покупать всего по 0,9 миллиарда рублей, а те 200 миллионов ущерба перекрывали кросс-субсидированием.

Где еще в мире есть такая эконометрика, где новый ракетный корвет в 10 раз меньше, чем стратегический бомбардировщик, и немного дороже ударного вертолета. Похоже, именно по такой логике построения сметы минобороны России и верстает свои затраты на войну против Украины, в том числе на массированные ракетные удары.

Вторая – методологическая ошибка. В оценках действий врага не учитывалось то, что современная Россия полностью унаследовала "советскую" модель экономики, где именно ВПК и смежные отрасли генерируют добавленную стоимость для всей экономики. В рамках такой логики развития россияне явно исходят из того, что если перестать производить дальнобойные ракеты, то экономика потеряет еще больше, и буквально тысячи людей (если брать смежных подрядчиков) придется выбросить на улицу.

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Безусловно, в любой ситуации люди всегда ищут какую-то символическую привязку. Но в случае с массированными ракетными ударами россиян не стоит тратить деньги на "соцсоревнование" по подсчету стоимости израсходованных ракет. Вполне достаточно будет знать, сколько смогла сбить наша ПВО, ну и на общем уровне – что и насколько уцелело после налета ракет и "Шахедов".