Сколько российских оккупантов уничтожено за сутки: потери России на 30 марта
- По состоянию на 30 марта 2026 года Россия потеряла около 1 296 700 военных, 11 824 танков и 24 317 боевых бронированных машин.
- Украинское Минобороны прогнозирует, что март 2026 года может стать антирекордным по количеству потерь российской армии из-за тактики врага и давления дронов.
С наступлением весны российские военные усилили атаки на фронте. Как следствие – ежедневные потери врага начали расти.
Недавно президент Зеленский заявил, что россияне сейчас теряют "просто страшное количество людей". Агрессор не успевает мобилизовать, подписывать контракты и обучать своих людей.
Какие потери России в войне на 30 марта 2026 года?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- личного состава – около 1 296 700 (+870) человек;
- танков – 11 824 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 317 (+4);
- артиллерийских систем – 39 049 (+48);
- РСЗО – 1 708 (+1);
- средства ПВО – 1337 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471);
- крылатые ракеты – 4 491 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 86160 (+183);
- специальная техника – 4105 (+0).
Потери оккупантов в войне на 30 марта 2026 год / Фото Генштаб
К слову, в украинском Минобороны говорят, что март 2026 года может установить антирекорд по количеству потерь российской армии. Это связано с тактикой врага, давлением дронов и запретом сдаваться в плен.
Что известно о последних успешных ударах Украины по оккупантам?
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили три российские РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" в Крыму. Украинские военные также нанесли удар по цистернам с российским топливом вблизи поселка Новосветловка в Луганской области.
Российские войска попытались прорваться к Малой Токмачке, но украинские защитники сорвали наступление, уничтожив колонну. В результате боя ликвидировано 10 российских штурмовиков и уничтожено вражескую бронетехнику.
Силы обороны Украины атаковали российский завод "Промсинтез" в Чапаевске ракетами FP-5 "Фламинго". Завод производит компоненты взрывчатых веществ для армии России, и удар вызвал взрыв в производственной зоне.