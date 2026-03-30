Сколько российских оккупантов уничтожено за сутки: потери России на 30 марта

С наступлением весны российские военные усилили атаки на фронте. Как следствие – ежедневные потери врага начали расти.

Недавно президент Зеленский заявил, что россияне сейчас теряют "просто страшное количество людей". Агрессор не успевает мобилизовать, подписывать контракты и обучать своих людей.

Смотрите также Птицы СБС "прикурили" 3 российские РСЗО в Крыму и цистерны с топливом на Луганщине

Какие потери России в войне на 30 марта 2026 года?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

личного состава – около 1 296 700 (+870) человек;

танков – 11 824 (+4);

боевых бронированных машин – 24 317 (+4);

артиллерийских систем – 39 049 (+48);

РСЗО – 1 708 (+1);

средства ПВО – 1337 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471);

крылатые ракеты – 4 491 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 86160 (+183);

специальная техника – 4105 (+0).

Потери оккупантов в войне на 30 марта 2026 год / Фото Генштаб

К слову, в украинском Минобороны говорят, что март 2026 года может установить антирекорд по количеству потерь российской армии. Это связано с тактикой врага, давлением дронов и запретом сдаваться в плен.

Что известно о последних успешных ударах Украины по оккупантам?