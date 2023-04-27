В Украине находятся около 369 тысяч окупантов: Жданов оценил угрозу

В прессцентре Министерства обороны Украины сообщили, что всего на всей линии фронта в Украине находится примерно 369 тысяч российских военных, участвующих в боевых действиях против Украины. В общей сложности протяженность линии фронта составляет 1000 – 1200 километров, так что можно высчитать плотность размещения оккупационного войска.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он объяснил, почему паниковать из-за этого количества российской группировки не стоит.

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По словам Жданова, всего треть из указанного количества россиян находится на передовой.

Где расположена большая часть окупантов

Большая часть россиян располагается в глубине фронта, в дрогом эшелоне, резерве, рассказал военный эксперт. Часть находится на полуострове Крым, на береговой линии в Бердянске, Мариуполе и т.д., остальные разбросаны по гарнизонам на временно оккупированных территориях.

По последним данным, оккупационные силы насчитывают около 315 военных формирований и около 6000 единиц тяжелого вооружения находятся на территории Украины,

– сообщил Жданов.

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